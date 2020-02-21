Несмотря на значительные усилия правительства устранить негативный сезонный фактор в части расходов, промпроизводство в январе выросло всего на 1,1% г/г, однако оборот розничной торговли позитивно отреагировал на меры по ускорению роста доходов и подскочил на 2,7% г/г в прошлом месяце. Данные за февраль уже могут частично отразить последствия эпидемии в Китае; мы попрежнему ожидаем, что ЦБ понизит ставку на 25 б. п. до 5,75% на заседании 20 марта.

Рост оборота розничной торговли ускорился в январе до 2,7% г/г на фоне быстрого роста зарплат…: В январе рост оборота розничной торговли, значительно увеличившись по сравнению с 1,9% г/г в декабре, составил 2,7%, что значительно выше консенсус-прогноза (2,2%). За сильным январским ростом розничной торговли стоит превышающий ожидания рост номинальных зарплат в самом конце 2019 г. Хотя в среднем в 2019 г. они выросли на 7,5% г/г., в декабре их рост достиг 10,1% г/г. Это привело к сильному росту реальных зарплат на 6,9% г/г.

…однако мы ожидаем замедления роста розничной торговли до 1,7% г/г в феврале: Исходя из бюджетной статистики, мы ожидаем сохранения позитивной динамики доходов населения. По предварительной оценке Минфина, расходы федерального бюджета превысили 1,7 трлн руб. в январе: это на 53% выше, чем в январе 2019 г. и соответствует среднемесячным расходам во втором полугодии прошлого года. Учитывая, что президент Путин объявил в январе пакет дополнительных социальных стимулов для семей с детьми, мы ожидаем устойчивого роста как зарплат, так и доходов в целом. Однако, мы не уверены, что сохранится жесткая корреляциям динамики доходов и потребления. По нашим оценкам, из-за эпидемии в Китае расходы нерезидентов в России снизятся и, таким образом, рост оборота розничной торговли замедлится до 1,7% г/г в феврале.

Рост промпроизводства на 1,1% г/г в январе разочаровал: Несмотря на оптимистичный показатель роста оборота розничной торговли, динамика промышленного производства оказалась слабой. Статистика Росстата за январь указывает на замедление роста промпроизводства до 1,1% г/г, тогда как консенсус-прогноз предполагал рост на 1,6% г/г, а мы ожидали +2,0% г/г. Слабый результат может объясняться более теплыми погодными условиями зимой этого года, а также снижением на 0,4% г/г выпуска в секторе добычи полезных ископаемых. В то же самое время рост расходов федерального бюджета в начале этого года привел к росту выпуска в обрабатывающей промышленности на 3,9% г/г, однако это не компенсировало слабый рост в других сегментах промышленности. Как и прогноз в части потребления, прогноз на февраль по промышленному производству выглядит еще хуже, так как на российскую экономику негативно влияет снижение торговли с Китаем. Дополнительным опасением является то, что феврале этого года будет на один рабочий день меньше, чем в феврале прошлого года, что является дополнительным негативным фактором для промпроизводства.

Мы по-прежнему ожидаем, что ЦБ понизит ставку на 25 б. п. на заседании 20 марта: Статистика за январь свидетельствует о наличии противоположных трендов в розничном и промышленном секторах и, следовательно, не позволяет прояснить ситуацию в отношении дальнейших действий монетарных властей в отношении ключевой ставки. Статистика за февраль покажет степень влияния внешних факторов на динамику российской экономики. Несмотря на то, что сильное ускорение роста оборота розничной торговли может сигнализировать о повышении инфляционных рисков, инфляция в январе замедлилась до 2,4% г/г и, как ожидается, исходя из динамики цен за период с 1 по 17 февраля, замедлится до 2,3% в феврале. В итоге мы ожидаем, что ЦБ, скорее всего, понизит ключевую ставку еще на 25 б. п. до 5,75% на следующем заседании 20 марта.