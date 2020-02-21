Думаю, что совсем скоро мы будем изучать не тексты заявлений ФРС США и Банка России, а сводки различных эпидемиологических служб о динамике вируса COVID19. В принципе, уже сейчас это начинает происходить. К концу недели стало очевидно, что история с вирусом не замкнется в Китае.  Появились серьезные очаги в Корее и Японии, на этом фоне даже китайские истории ушли на второй план. По общему мнению, в демократических странах справиться с вирусом будет сложнее, чем в тоталитарном Китае. Нельзя исключать того, что весь регион окажется изолированным от мира. Сегодня появились первые китайские данные за февраль: продажи автомобилей упали на 92%! Это уже не спад, это полная остановка экономики. Судя по всему, дело февралем не ограничится, многие компании продлевают карантин до середины марта. Инвесторы уже почувствовали неладное, начинается бегство. Куда побегут? В защитные активы: золото, серебро и пока американский доллар, до очередных лабораторных QE опытов ФРС.