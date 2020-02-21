На рынке продолжается общее укрепление доллара (пара евро-доллар показала в четверг новый многолетний минимум на отметке 1,0777). В медиасреде мы видим много мнений, относительно причин такого роста. Одни пишут о том, что рост доллара вызван страхами по поводу коронавируса, и это временное явление, так как пик вскоре будет пройден, и экономика Китая и его торговые и производственные связи с другими странами начнут налаживаться. Другие считают, что евро и другие валюты превратились в валюты фондирования из-за сверхнизких ставок и падение евро является следствием роста аппетитов к риску, отражением чего является непрерывный рост фондовых рынков мира. С такой точкой зрения получается, что как только на фондовых рынках мира начнется коррекция, доллар начнет дешеветь, а евро и другие валюты – расти. Эти две точки зрения практически противоположны по смыслу, так как первая рассматривает доллар как валюту-убежище, вторая – как высокодоходную валюту, в которую вкладываются спекулянты carry trade. Но продолжения устойчивого роста доллара практически никто не ждет.

Что же на самом деле происходит? Важно не забывать о том, что ключевые центробанки мира продолжают накачивать мировую экономику ликвидностью. Япония покупает на баланс облигации и другие инструменты со скоростью 80 трлн. иен в год (эквивалентно 60 млрд. долл. в месяц), ЕЦБ тратит на это 20 млрд. евро в месяц, ФРС через покупку векселей расходует 60 млрд. долл. в месяц. Другие ЦБ мира также смягчают политику в последний год. Эти деньги поступают на рынки и не могут не вызвать на них рост тех или иных активов.

С другой стороны, замедление мировой экономики, начавшееся еще до коронавируса и им усиленное, должно было вызывать сворачивание аппетитов к риску. В итоге наблюдается на первый взгляд парадоксальная ситуация – растет доллар к большинству валют, при этом с одной стороны, растут фондовые рынки (что говорит о росте аппетитов к риску), а с другой стороны, растет в цене золото и американские облигации (что говорит о сворачивании аппетитов к риску).

Если же присмотреться внимательнее, то в последний месяц, когда доллар начал расти к евро, фондовые рынки хоть и обновили максимум после коррекции, но росли совсем не так уверенно как в прошлом году, в то время как рост золота и американских облигаций четко коррелирует с начавшимся ростом доллара. Поэтому расхожее предположение о том, что евро падает как валюта фондирования и начнет расти, когда фондовые рынки мира начнут падать, попросту неверно. Рынок показал это совсем недавно, когда в третьей декаде января коррекция на американском фондовом рынке сопровождалась падением евро-доллара.

Все дело в том, что в ситуации, когда мировые рынки перенасыщены ликвидностью, растет все. В прошлом году росли в первую очередь рисковые активы, а в этом году, хотя рисковые активы все еще растут (только на прошлой неделе американские индексы обновили исторические максимумы), но рост безрисковых более явно выражен. Потоки избыточных денег начинают перенаправляться в большей степени в активы-убежища, и именно поэтому доллар тоже растет. И это не краткосрочное явление, вызванное коронавирусом, а явление, назревавшее давно, и связанное с приближением конца глобального экономического цикла.

Соответственно, если в какой-то момент фондовые рынки мира начнут коррекцию, доллар начнет расти только быстрее.