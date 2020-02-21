Группа представит свои финансовые результаты в среду 26 февраля после закрытия рынка. Мы ожидаем, что MRG удалось выполнить собственные прогнозы по росту/рентабельности на этот год и в отчетности не будет сюрпризов.

Выручка в 4К, согласно нашим расчетам, составит 26,34 млрд руб., что подразумевает рост примерно на 24% г/г (без учета Delivery Club и ESforce). Рентабельность EBITDA на фоне сезонного улучшения в игровом сегменте может оказаться на максимальном значении за последний год в 37,6%. Таким образом компании удастся выполнить прогноз менеджмента, который подразумевает выручку 2019 г. в диапазоне 86-88 млрд руб. и EBITDA около 30 млрд руб.

• В основном сегменте Communications and Social выручка могла увеличится в 4К на 18,5% г/г до 15 млрд руб. Основным двигателем роста направления остаются социальные сети (главным образом ВКонтакте) благодаря росту рынка интернет-рекламы в России и перетоку рекламных бюджетов на мобильные платформы. Рентабельность сегмента, на наш взгляд, будет вблизи значений прошлого отчетного периода.

• На протяжении 4К MRG выпустили на рынок два игровых проекта, Lost Ark на PC и American Dad: Apocalypse soon на мобильных платформах. Релизы 3 из 5 игровых проектов, запланированных ранее на 2019 г., были перенесены в целях снижения конкурентного давления и маркетинговых расходов. Также в начале декабря начался бета-тест платформы My.Games, что скорее всего потребовало от Mail.ru дополнительных затрат. Доля мобильных игр в выручке, как и доля валютной выручки, на наш взгляд, продолжила планомерно увеличиваться. Мы ожидаем, что в силу сезонного фактора рентабельность EBITDA игрового сегмента заметно улучшилась по сравнению с предыдущими периодами, но, тем не менее, будет под давлением маркетинговых расходов на новые релизы.

• Сервис объявлений Юла может несколько превзойти годовой прогноз группы по выручке в 2 млрд руб. В 4К наблюдается сезонность, что способно оказать поддержку результатам проекта. Выручка сегмента New Initiatives, согласно нашим ожиданиям, в 4К удвоилась г/г до 2 млрд руб., при этом убыток на уровне EBITDA также мог заметно возрасти в силу дополнительных инвестиций.

Основное внимание во время релиза, скорее всего, будет сконцентрировано на ожиданиях и прогнозах менеджмента относительно результатов группы и ее совместных предприятий. Наша текущая рекомендация для бумаг Mail.ru Group «Покупать» с целевой ценой 32 долл. за GDR.