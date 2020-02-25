Если предыдущая неделя характеризовалась улучшением настроения на фоне сообщений, что эпидемия коронавируса пошла на спад, то нынешняя стартовала в полностью противоположном ключе. Несмотря на спад заболеваемости, выявление все новых заболевших в странах, которые очень далеки от Китая и почти не имеют с ним отношений, напугало инвесторов. Да и последствия для мировой экономики могут оказаться куда боле существенными, чем предполагалось ранее. Коронавирус можно рассматривать как триггер, послуживший спусковым крючком для начала коррекции на сильно перекупленных рынках.

24 февраля европейские рынки испытали сильнейшее с июня 2016 года снижение: сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался почти на 4%. Не менее стремительно пикировали фондовые биржи и за океаном. Лишь торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, закрывшиеся раньше, не успели показать откровенно плачевных результатов: Shanghai Composite снизился на 0,3%, Hang Seng упал на 1,8%, корейский KOSPI обвалился на 3,9%. Британский индекс FTSE100 зафиксировался на уровне 7157 п., упав на 3,34%, в то время как германский DAX рухнул на 4,01%, до 13035 п., а французский САС40 опустился до значения 5792 п., потеряв 3,94%. И чуть немногим больше оптимизма было по ту сторону Атлантики: индекс DJIA закрылся на уровне 27961 п. (−3,56%), S&P500 — 3226 п. (−3,35%), а NASD COMP упал на 3,71%, остановившись на 9221 п.

Не торговавшая в понедельник Россия окажется сегодня в роли догоняющей успевшие сильно упасть накануне мировые рынки. Уже в пятницу к концу дня наблюдались пусть и умеренные, но явные продажи. В конце концов РТС остановился на уровне 1525 п., потеряв за день 0,72%, а индекс Мосбиржи снизился до 3106 п. (−0,42%). Лидерами роста выступили акции «Полюса» (+3,75%), «Полиметалла» (+3,74%), ФСК ЕЭС (+2,73%), ГДР ENPL (+1,91%) и «Россети» (+1,58%). Сильней других снизились «Яндекс» (−2,56%), «ИнтерРАО» (−2,05%), «Ростелеком» (−1,99%) и «Роснефть» (−1,84%). За прошедшую неделю индекс РТС прибавил 0,3% (в основном за счет локального укрепления отечественной валюты в первые дни недели), а индекс Мосбиржи снизился на 0,66%.

Опасения, что из-за коронавируса Китай заметно снизит потребление энергоресурсов, негативно сказались и на котировках нефти. Они падали последние дни, и понедельник в этом плане не стал исключением. Лишь сегодня после полуночи в стоимости углеводородов наметилась небольшая коррекция. К 7:04 мск североморская нефть марки Brent торгуется по $56,48, а легкая техасская WTI стоит $51,52.

Пикирующие мировые фондовые индексы и дешевеющая нефть негативно отразились и на стоимости российской валюты. Даже спрос со стороны экспортеров в налоговый период не смог оказать заметной поддержки. К 7:07 мск цена доллара на рынке Форекс составляет 64,947 руб., а евро — 70,539 руб. Это уже можно рассматривать, как локальную коррекцию, ведь еще вчера рубль успел побывать в районе 65,80 за доллар.

Сегодня Германия отчитается о динамике своего ВВП за 4 квартал 2019 г., а США опубликуют данные по Индексу доверия потребителей. Иной весомой макроэкономической статистики не ожидается. Фьючерсы на основные биржевые индексы растут, корректируясь после вчерашнего обвала. Российские фондовые площадки ждет существенный гэп вниз на открытии, после чего можно рассчитывать на локальный откат с частичным возвратом утерянных с утра позиций.