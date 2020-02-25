Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с сильным понижением порядка 3-4%, недалеко от отметки 3000 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3030, 3050 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет очень сильное ухудшение внешнего фона, случившееся в понедельник. Позднее он может перейти в состояние волатильной консолидации около уровня открытия.

Во второй половине дня в США состоится выход ряда статистических показателей. Наиболее важным из них станет публикация февральского значения индекса потребительского доверия от The Conference Board (18.00 МСК). Однако практическая значимость иностранной статистики сегодня отойдет далеко на второй план. Индексы МосБиржи и РТС будут нащупывать новые более низкие уровни поддержки и сопротивления.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.61%) и РТС (-0.72%) закрылись с существенным понижением. Они довольно сильно просели уже в первые минуты торгов под влиянием заметного утреннего ухудшения состояния внешнего фона.

Долларовый индекс РТС оставался под давлением в течение всей торговой сессии. Это было связано с тенденцией к ослаблению курса отечественной валюты. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он сумел ненадолго отыграть свою утреннюю просадку. Впрочем, под закрытие основных торгов в России указанный индекс возобновил свое падение. Участники локальных торгов все же не смогли проигнорировать негативную динамику нефтяных котировок. Свою неблагоприятную роль сыграло и очень слабое открытие рынка акций в США.

Стоит обратить внимание на то, что акции многих российских компаний подверглись активным распродажам в последние секунды пятничных торгов, когда на бирже проходил аукцион закрытия. По-видимому, крупные инвесторы и спекулянты предпочли ограничить свои риски перед трехдневным перерывом в торгах в России. Сегодня стало понятно, что подобная осторожность оказалась как нельзя более кстати.

Пятничное ухудшение внешнего фона стало лишь скромной предтечей обвала на внешних фондовых и сырьевых рынках, который состоялся в понедельник. Стоит обратить внимание на то, что с конца прошлой недели фьючерсы на нефть сорта Brent потеряли в цене около 2 долларов за баррель, или порядка 3.5%. Это значит, что индексы МосБиржи и РТС сегодня откроются с масштабным разрывом вниз. По итогам дня они рискуют «вывалиться» из своих месячных диапазонов и сформировать новые технические сигналы в пользу дальнейшего среднесрочного падения. Не менее драматичное движение ожидается и в валютной паре доллар-рубль.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 7.3 п. или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС. Однако сегодня преобладающие настроения по этому поводу могут кардинально измениться.

На фоне существенного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером падения среди голубых фишек выступили акции Роснефть (ROSN RM, —1.84%). Их пятничная слабость была лишь отчасти связана с просадкой нефтяных котировок. Бумаги других нефтегазовых компаний торговались несколько сильнее. По-видимому, опережающие распродажи в акциях «Роснефти» были обусловлены тем, что эмитент с недавних пор фактически находится под адресными санкциями, которые носят косвенный характер лишь формально. Включение в санкционный список дочерней сбытовой структуры «Роснефти» не отменяет для материнской компании трудностей, связанных с продолжением сотрудничества с Венесуэлой.

Аналогичным образом совсем недавно пострадала и компания «Газпром» (GAZP RM, —1.11%). Соединенные Штаты пригрозили введением санкций не самой газовой монополии, а ее иностранным подрядчикам. Однако это не имеет принципиального значения, поскольку завершение прокладки газопровода «Северный поток 2» в любом случае сорвано и отложено на неопределенный срок.

Заметно хуже рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, —1.43%), Yandex clA (YNDX RM, —2.56%), ИнтерРао (IRAO RM, —2.05%), Мосэнерго (MSNG RM, —1.35%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, —1.99%).

Явно сильнее индекса МосБиржи выглядели акции золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, +3.75%) и Polymetal (POLY RM, +3.74%). В последние недели они традиционно играют роль защитных активов и двигаются против рынка. К слову, фьючерсы на золото в пятницу и в понедельник в очередной раз обновили свой семилетний максимум.

Отметим также позитивную динамику акций ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.73%). Они пользовались спросом на фоне публикации финансовых результатов эмитента за 2019 год по РСБУ. Свежая отчетность указала на достаточно скромный прирост выручки всего лишь на 1.0%. Годовая чистая прибыль ФСК возросла на 3.5%. И все же электросетевая компания формально улучшила свои ключевые финансовые показатели по российским стандартам бухгалтерского учета.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют коррекционный прирост в пределах 0.7-1.2%. Контракты на нефть сорта Brent после сильной вчерашней просадки подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 1.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.5%. Японский Nikkei225 потерял 3.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Вместе с тем, локальным фондовым индексам еще предстоит отыграть резкое ухудшение настроений на внешних рынках, состоявшееся в понедельник. На это указывает очень сильная просадка стоимости депозитарных расписок на акции российских компаний.