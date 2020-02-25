Произошло то, что и должно было произойти. Если упорно не замечать соринку в своем глазу, то, в конце концов, можно заболеть конъюнктивитом. А может, и того хуже. Короче, участники рынка фактически через месяц с начала эпидемии (когда COVID — 19 действительно стал эпидемией) вдруг ее жутко испугались, хотя до сих пор в упор ее не замечали. Конечно, здесь возможно сработали устоявшиеся представления всех, что Китай находится за китайской стеной и то, что происходит в Китае — частное дело китайцев. И поэтому 75 тысяч заболевших и более 2 тысяч умерших в Китае — это ерунда. А вот 150 заболевших и трое умерших в Италии — это вселенская катастрофа. Как бы то ни было, но рынок вчера со всего размаху нырнул с головой в бурлящий котел страха и, естественно, рухнул, показав самое большое падение за последние 2 года.

Является ли вчерашнее падение началом чего-то большего, пока говорить рано, так как последствия развивающейся на наших глазах эпидемии пока очень сложно спрогнозировать. И поэтому нынешнее снижение котировок это пока исключительно субъективная реакция инвесторов на отдельно взятые негативные факты и не более того. Что называется, классика жанра — инвесторов взяли на испуг!

На отраслевом уровне мы наблюдаем ту же картину. Худшим был вчера сырьевой сектор, который принял на себя двойной удар — и со стороны фондового рынка, и со стороны рынка нефти. Последняя после роста на прошедшей неделе продолжила вчера свой путь вниз и вновь фактически вернулась на исходные позиции чуть — чуть не дойдя до чрезвычайно важного уровня поддержки в 50 долларов за баррель. И сейчас уже понятно, что пробитие этого уровня будет иметь катастрофические последствия для всего нефтегазового сектора.

Чуть ли не единственным бенефициаром вчерашнего страха по поводу распространения коронавирусной эпидемии стали акции биотехнологической компании Gilead Sciences (GILD, +4,59%), котировки которой взлетели после сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что экспериментальный препарат компании ремдесивир может оказаться лучшим для лечения COVID-19. Опытные образцы ремдесивира уже отправлены в Китай для клинических испытаний.

Ну и, конечно, нельзя пройти мимо золота, которое в условиях мини (пока — мини!) паники улетало вчера чуть ли не к отметке в 1700 долларов за унцию. На этом фоне акции золотодобытчиков, в том числе и акции компании Newmont Corporation (NEM, +1,66%), которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже, стремительно растут вместе с котировками золота. Только за последнюю неделю эти акции выросли в цене уже почти на 15%.

Ожидания рынка 25 февраля

Еще с утра казалось, что испуг от вчерашнего падения прошел и участники рынка, как обычно, захотят сыграть в давно привычную игру «Buy the dips» (Выкупай просадки). По крайней мере, с утра и европейские индексы, и фьючерсы на все основные американские индексы стояли в достаточно уверенном плюсе и вроде бы падать не собирались. Однако Европа смогла продержаться в плюсе лишь первые полчаса торгов и затем негатив вновь стал овладевать умами инвесторов. Вниз, вниз, вниз… может быть, конечно, не камнем вниз, но очень уж уверенно и трендово — без всяких дерганий и остановок. И участники торгов фьючерсами на американские индексы не смогли не заметить этой смены настроения своих европейских коллег и тоже стали продавать. Пока, к счастью, продажи не велики, но все равно рост индексов, превышавший с утра 0,5% уже сократился почти до нуля.

Американская статистика, которая учитывает буквально всё и вся, говорит о том, что из последних 10 раз, когда индекс S&P500 снижался за день более чем на 3%, на следующий день наблюдалось еще одно небольшое падение в среднем на —0,27%. Так что на сильный отскок рассчитывать сегодня не стоит.

Вот кто может внушить инвесторам хоть немного оптимизма, так это выходящая еще до начала торгов квартальная отчетность от двух ведущих ритейлеров — Home Depot (HD) и Macy’s (MS). В принципе от обеих компаний аналитики ждут неплохих результатов, но… Какова будет реакция участников рынка на эту отчетность в нынешних непростых и уж точно нервных условиях — это вещь совершенно не прогнозируема!

Еще сегодня выйдут достаточно интересные макроданные по недвижимости, а также индекс доверия потребителей. И в первом, и во втором случае ожидаются вполне приличные цифры. Но беда в том, что это цифры вчерашнего дня, а сегодня ситуация уже в корне изменилась. И поэтому, какие бы хорошие цифры ни появились, инвесторы будут смотреть на них сквозь лупу COVID-19. А это, согласитесь, не очень хороший вариант.

Поэтому основной совет инвесторам — отойти от рынка и посмотреть на развитие событий со стороны. Слишком уж непредсказуемой видится текущая ситуация. И, конечно, следует учесть, что вышеуказанный совет касается только тех, кто уже давно сформировал свой защитный портфель (а это надо было сделать давно!) и теперь никуда не спешит. А вот тем, кто находится в остро спекулятивной позиции, совет один — еще есть время сократить риски. Делайте это пока не поздно.

Так что, терпения и спокойствия. Оно вам пригодится. Наступают нелегкие времена.