Mastercard Incorporated (тикер: MA) объявила о снижении прогноза по выручке за первый квартал 2020 года из-за коронавируса.

Из сообщения корпорации следует, что прогноз пересматривается из-за снижения числа трансграничных переводов, а также в связи с уменьшением количества туристических поездок, вызванного опасениями, связанными с коронавирусом. При этом корпорация по-прежнему рассчитывает на рост чистой выручки за 2020 год около 15%. В первом квартале, по ожиданиям Mastercard, выручка будет расти однозначными темпами. Влияние первого квартала на этот показатель Mastercard Incorporated минимальное за год, поэтому акции не должны будут сильно снизиться.

Мы пересмотрели прогноз по выручке MA до $4,3 млрд с более ранних $4,4 млрд. Эффект коронавируса на показатель за весь 2020 год мы оцениваем примерно в $450 млн. Мы не ожидаем подобного снижения у основного конкурента Visa Inc. (V), так как у корпорации идет активное развитие сегментов, которые не слишком зависят от туризма.

Мы пересматриваем таргет по акции MA в сторону снижения, до $342 по итогам года.