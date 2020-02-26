Рубль начнет день с консолидации
Во вторник рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар прибавил 2%, поднявшись в район 65,4 рубля, евро вырос на 2,3%, до 71,1 рубля. Отметим, что российская валюта в ходе сессии отыгрывала динамику валют EM и цен на нефть, прошедшую в понедельник. При этом пара доллар/рубль поднялась выше сопротивления, расположенного на уровне 65 рублей. С технической точки зрения закрепление выше данной отметки повышает шансы на продолжение роста американской валюты и достижение отметки 67 рублей.
Сегодня перед открытием рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон в виде восстановления рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,6%, торгуясь в районе 55,2 доллара за баррель, и умеренного ослабления валют развивающихся стран.
В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале дня. При этом в ходе сессии основным фактором для национальной валюты продолжит оставаться ситуация с распространением коронавируса, которая давит на широкий спектр активов.
В результате, в случае ухудшения внешней конъюнктуры можно ожидать попыток возобновления роста пары доллар/рубль с попытками преодоления отметки 65,5 рубля.
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