Взгляд на этот сэндвич не возбуждает инвестиционный аппетит. Ранее мы писали, что по статистике роста и снижения индекса S&P-500, февраль не самый сильный месяц. Для нефтяного рынка, по сезонным причинам, февраль также не самый сильный месяц.

Эпидемия коронавируса может набрать силу в Европе и США. Теоретически коронавирус может привести к глобальному экономическому спаду, потому что усилия по сдерживанию эпидемии требуют гигантских затрат. Выявилась гигантская зависимость технологических компании США от поставок из Китая. Ранее многие инвесторы об этом не задумывались.

Кроме того, на американский рынок отрицательно воздействует неопределенность в отношении ноябрьских президентских выборов в США. В стане Демократической партии наблюдается сильное усиление позиции Берни Сандерса. Он, разумеется, не самый молодой кандидат, но зато он выиграл вторые подряд демократические праймериз. Многие инвесторы и аналитики воспринимают Сандерса как враждебного бизнесу и инвесторам кандидата. Сандерс заявляет, что крупные корпорации должны платить много налогов, но если они снова начнут платить много налогов, откуда у них возьмутся средства на обратный выкуп акций?

Теперь о хороших новостях… Мы ждали, что индекс МосБиржи снизится в диапазон 3000 – 3009 пунктов, и он снизился. Цены на нефть (Brent) почти снизились до поддержки 53 доллара (вчерашний минимум 54,01). На рынке нет такой степени паники, чтобы «медведи» прошивали уровни технической поддержки без технической приостановки. Биржевые медведи они такие…любознательные. Выйдут на лед замерзшей инвестиционной реки и попрыгают на нем. Вроде с первого раза лед «держит». Потом второй раз попрыгают на льду и тоже все хорошо! А на третий раз выйдут на лед прыгать и… провалятся вниз. Вчера прыгали на льду первый раз.

Поэтому мы сейчас будем наблюдать тестирование «нефтемедведями» поддержи 53 доллара, и вряд ли перед очередным заседанием ОПЕК 6 марта у них хватит духу ее проломить. С 22 января этого года индекс МосБиржи снижается в рамках понижательного канала, и вчера вечером была достигнута его нижняя граница. Логично предположить, что далее будет приостановка снижения или отскок наверх как минимум в район 3060 пунктов. Есть еще сопротивление в районе 3096 пунктов, но боюсь, сил у «быков» пока мало. Эксперты говорят, что потребуется еще несколько недель, чтобы подсчитать экономические последствия от коронавируса. После того как ущерб будет примерно понятен, различные страны усилят политику денежно-кредитного и налогового стимулирования, что благоприятно отразится на котировках акций. Тогда мы вновь увидим устойчивый рост индекса МосБиржи, а не будем ловить его технические отскоки. Вероятность, что такой сценарий реализуется, довольно высока.