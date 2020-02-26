Попытка отскока мировых рынков после обвала в понедельник вчера не удалась. Уже к полудню фондовые площадки и сырьевые активы перешли к снижению. Поводы для распродаж все те же – вполне обоснованные страхи снижения мирового ВВП из-за выхода эпидемии коронавируса за пределы Китая.

На этом фоне Индекс Мосбиржи просел на 3,33%. Снижение шло по всему спектру голубых фишек и «второму эшелону». Лишь «Полюс» вырос на 3,2%, отыгрывая дорогое золото.

Причем падение усилилось после открытия американских фондовых площадок. Это сильно негативный факт, говорящий о том, что продаются реальные активы. В результате, американский рынок акций потерял вчера около 2,3%.

Часть этих потерь наш фондовый рынок отыграть не успел, и сегодня ждем открытия в минусе.

Техническая картина для российского рынка акций угрожающая: Индекс Мосбиржи с легкостью пробил нижнюю границу бокового канала 3050 пунктов и закрылся вблизи «круглой» отметки 3000. Сегодня на открытии и эта отметка не устоит. Если мы не сможем сегодня-завтра вернуться выше 3050, то не исключена волна еще одного снижения.

Но американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,6%, чуть менее процента растет нефть. Поэтому после удара вниз на открытии можно ждать попыток отскока. Впрочем, все спекулятивные лонги нужно сопровождать короткими стопами – вчера мы наблюдали аналогичную картину: утренний рост фьючерсов и нефти, который быстро сменился распродажами.

На отскок наиболее перспективно выглядит Сбербанк и «Норильский Никель». Последний попытается отыграть подрастающие сегодня палладий и платину.

Нефть провалилась вчера под поддержку 55 долларов за баррель. Кроме негативного внешнего фона на котировки подействовали слова главы Международного энергетического агентства о том, что в 2020 г рост спроса на нефть будет минимальным за последние 10 лет.

Однако, чем ниже котировки нефти, тем выше вероятность, что на следующей неделе саммит ОПЕК+ примет решение о снижении квот на добычу.

Целью отскока по нефти является район 58-58,5 долларов за баррель, но и очередного обвала в район 53 долларов исключать нельзя.

Совсем не радует рубль, который вчера потерял треть процента к уровню закрытия глобальных торгов понедельника при том, что доллар продолжил плавное снижение к корзине мировых валют. Сегодня российская потеряла такую поддержку как пик налогового периода, и при ухудшении внешнего фона рубль в паре с долларом продолжит двигаться в район 67.

Целью же отскока является отметка 64,4 руб за доллар – это верхняя граница боковика, в которой рубль торговался с начала февраля.

В целом же какие-либо прогнозы сейчас строить сложно – любая новость с коронавирусного фронта способна привести к сильным движениям. Однозначно можно рекомендовать продавать все, если эпидемия докатится до Германии или Франции.