По итогам торгов 25 февраля индекс МосБиржи упал на 3,33% — до 3002,68 п., а РТС обвалился на 5,16% — до 1446,11 п.

Отечественные участники торгов последовали за коллегами на внешних площадках. На старте американской сессии казалось, что ситуация немного успокоится, но индексы США возобновили активное снижение, что привело к финишу индекса МосБиржи на минимальных значениях торгов. В плюсе смогли завершить день только акции «Полюс» (+3,2%) и «САФМАР» (+1,08%). В остальном о рынке нельзя сказать что-либо позитивное. Провалились котировки тяжеловесов — «Газпром» на 3,16%, Сбербанк на 2,24% и «Роснефть» на 3,88%. Акции Yandex рухнули на 7,9%, «ФСК ЕЭС» на 6,67%, «М.Видео» на 5,99%, «РусАл» на 5,75%, а бумаги «Аэрофлот» потеряли 5,23%. Авиакомпания может столкнуться с резким падением загрузки самолётов и по европейским маршрутам, а также с ограничениями самих маршрутов, если распространение коронавируса станет ещё более масштабным. Существенно выросло число заболевших в Ю. Корее, но самое неприятное в том, что инфекция стала распространяться в Италии, где отменяют массовые мероприятия, включая футбольные матчи.

На этом тревожном фоне рынок прошёл мимо важных отчётов. Выручка «ВСМПО-Ависма» (-1,17%) по РСБУ выросла на 1,2% в 2019 году, а вот прибыль, хотя и частично за счёт валютной переоценки, повысилась на 23,8% до 23,26 млрд рублей. Акции «Ленэнерго» снизились на 0,84%. Отчётность показала рост прибыли по РСБУ в 2019 году на 22% до рекордных 12,7 млрд рублей. Бумаги «Газпром Нефти» упали на 3,13%, хотя компания сообщила о росте чистой прибыли, относящейся к акционерам, на 6,2% до 400,2 млрд рублей в 2019 году. Как мы уже отмечали ранее, первая зона поддержки находится в значениях 3000-3020 пунктов по индексу МосБиржи. Если же закрытие дня происходит ниже 3000 пунктов, то открывается путь к ещё более значимой коррекции до 2820-2850 пунктов, где имеет смысл закладываться на долгосрочные цели. Активность на рынке была высокой и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 86,905 млрд рублей.

Рубль также активно терял свои позиции, возвращаясь к полугодовым минимальным значениям. Инвесторы бегут из всего, что имеет приставку «рискованный». Снижаются доходности по американским казначейским обязательствам. В частности, к вечеру вторника доходность по 10-летним бумагам упала до 1,32%, хотя ещё в утренние часы пыталась подняться до 1,40%. Повысились ожидания того, что ФРС может снизить ставку, или даже запустить более масштабную количественную программу. К слову говоря, нефть вела себя относительно спокойно, упав в моменте лишь до $55,35 за баррель Brent. Даже золото не смогло удержать свои позиции, потеряв к вечеру около 1,5%. Впрочем, запуск стимулирующих программ способен разогнать котировки вплоть до исторических максимумов. В среду Минфин планирует провести всего один аукцион, предложив инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Объём аукциона ограничивается лишь доступными к размещению бумагами. Можно предложить, что на столь тревожном фоне итоги аукциона будут довольно слабыми. Пока сложно прогнозировать предел спекулятивного ослабления рубля, но значимый уровень сопротивления в паре USD-RUB находится в диапазоне 67,0-67,5. С другой стороны, стоит рынкам сменить свой настрой, и российская валюта вновь станет главной целью охотников за риском.

Вице-председатель ФРС Р. Клорида заявил, что пока ещё рано говорить о каких-либо последствиях коронавируса. Он не стал даже размышлять на тему возможных сценариев, подчеркнув, что американская экономика находится в хорошем состоянии, а рынок труда остаётся сильным. Вместо Р. Клорида свои мысли о распространении коронавируса высказали инвесторы. Dow Jones вписал в свою историю самое большое падение в пунктах за две сессии. На рынке присутствуют опасения того, что распространение COVID-19 в Китае и Ю. Корее приведёт к разрыву цепочек поставок комплектующих. В частности, от этого может пострадать Apple (-3,39%) с многочисленными подрядчиками в азиатских странах. Mastercard (-6,71%) также ожидает падения выручки из-за коронавируса. От падения не удержались даже акции продавца строительных материалов и прочих бытовых товаров Home Depot (-0,97%), хотя отчётность за IV квартал была лучше ожиданий. Бумаги производителя компьютеров HP Inc. (+5,66%) были среди немногих растущих историй благодаря тому, что руководство допустило возможность слияния с Xerox Holdings (+4,59%) на определённых условиях. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам падала до рекордных 1,317%, т.е. ниже, чем во время снижения ставки ФРС до 0,00%-0,25% в период борьбы с ипотечным кризисом. И немного о статистике. Цены на жильё в США выросли в декабре на 5,2% в годовом выражении по сравнению с 5,0% в ноябре. Рост за месяц составил 0,6% при ожидаемых 0,3% повышения. Индекс доверия потребителей от Conference Board поднялся до 130,7 п. с 130,4 п. в январе. По итогам торгов DJIA упал на 3,15% до 27081,36 п., а S&P 500 на 3,03% до 3128,21 п.

Тема коронавируса также оставалась основной для азиатских инвесторов. Однако наиболее сильные потери испытывал австралийский рынок на опасениях сокращения сырьевого экспорта в Китай. Замдиректора Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Энн Шучат заявила об отсутствии сомнений, что коронавирус станет глобальной пандемией. В Ю. Корее число заболевших перевалило за 900 человек, а в Италии зафиксировано более 200 случаев. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22379,21 п. (-1,00%), Hang Seng — 26711,39 п. (-0,68%), Shanghai Composite — 3016,29 п. (+0,11%).

Похоже, что нефть также готовится к распространению коронавируса в нефтедобывающих странах, что может отразиться на глобальных поставках. ОАЭ заявляет о том, что у 13 человек диагностирован коронавирус, трое выздоровели, а трое находятся в тяжёлом состоянии. В Иране число летальных случаев достигло уже 16 человек. Кувейт ограничил доступ иностранных судов, сделав исключение лишь для нефтяных танкеров. Меж тем, по данным API, на неделе до 21 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,3 млн бар., запасы бензина повысились на 74 тыс. бар., а дистиллятов снизились на 706 тыс. бар. По данным опроса S&P Global Platts, на рынке ждали роста запасов нефти на 2,8 млн бар., а также снижение запасов бензина на 1,9 млн бар. и дистиллятов на 0,9 млн бар. К 9:00 мск майский Brent — $54,48 (+0,41%), WTI — $50,17 (+0,54%), Золото — $1646,1 (-0,24%), Медь — $5667 (-0,29%), Никель — $12415 (-0,28%).

Индекс доллара повышался на 0,07% до 99,04 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 1,36% по сравнению с минимальными значениями накануне на уровне 1,317%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,088 (-0,04%), GBP-USD — $1,3 (-0,05%), USD-JPY – 110,37 (+0,15%).

Ситуация на внешних рынках уже не кажется безнадёжно плохой, хотя индекс Dow Jones записал на свой счёт самое сильное двухдневное падение в пунктах за всю историю. Коронавирус это не только потребление, но и производство. В случае распространения в нефтедобывающих странах могут также нарушиться поставки нефти, что, похоже, начал осознавать глобальный рынок. В любом случае, удержать вирус в отдельно взятой провинции не получилось, и мировая экономика должна готовиться к глобальному распространению COVID-19.

Российский рынок начнёт день в минусе ниже отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Однако в течение дня ситуация может улучшиться на фоне коррекции вверх европейских и американских индексов.