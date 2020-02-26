Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного растут после очередного сильного падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США во вторник, после попыток повышения в первой половине сессии, завершились падением трех основных индексов на 2,8-3,1%. Индикатор S&P500 опустился к минимумам с начала декабря на фоне опасений в отношении распространения коронавируса, который теперь охватил и европейский регион. Здравоохранительные организации в США также призывают американцев готовиться к приходу вируса на их континент.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,4% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%, который ускорил темпы снижения во второй половине сессии. Количество зараженных в эпицентре заболевания региона – Италии – продолжает расти, но итальянский FTSE MIB во вторник замедлил падение по сравнению с предыдущим днем и потерял 1,4%.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика, но снижение уже носит более умеренный характер. Японский Nikkei 225 снизился на 0,75%. Фондовые индексы Китая падают на 0,5-1,5%, а индикатор Гонконга Hang Seng теряет около 1%. Странами, в которых зарегистрировано наибольшее число случаев заражения вирусом, остаются КНР, Япония, Южная Корея, Иран и Италия.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют менее 0,5% после обвала более чем на 2% накануне. Котировки Brent и WTI стремятся к минимумам текущего года (53,12 долл и 49,31 долл) на фоне опасений в отношении более низкого спроса под влиянием коронавируса. Отчет Американского института нефти показал увеличение запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов на 600 тыс баррелей – умеренно негативно для цен. В среду от отчета Минэнерго США в среднем ждут увеличения запасов “черного золота” на прошлой неделе примерно на 2,5 млн баррелей, что предупреждает о возможном дополнительном давлении на котировки.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник завершили сессию сильным падением, в рамках которого рублевому индикатору едва-едва удалось удержать уровень 3000 пунктов, а долларовый опустился ниже отметки 1500 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Теперь перед индексом РТС открыта дорога к падению в район 1365 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Индекс Мосбиржи при закреплении ниже 3000 пунктов может стремиться к 2810 пунктам. Среднесрочный тренд на рынке смещается в сторону нисходящего. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2950-3030 пунктов.

Рубль по итогам сессии потерял более 2% против доллара и евро, обновив минимумы текущего года. Пара доллар/рубль закрепилась выше 65 руб, а при способности устоять выше 65,50 руб будет стремиться к 66,50 руб. Для пары евро/рубль район важных сопротивлений расположен у 71,50-72 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут опуститься еще ниже под воздействием волны продаж на фондовых и нефтяных площадках накануне. В течение сессии настроения, однако, могут стабилизироваться вслед за фьючерсами на американские индикаторы, хотя фундаментальных поводов для оптимизма все еще нет. В среду повышение могут приостановить и золотодобытчики, так как котировки драгоценного металла консолидируются у отметки 1650 долл за унцию.