"Лента" представила слабые результаты за II полугодие
Совокупная выручка от продаж снизилась на 0.9% г/г до 218.3 млрд руб. При этом розничные продажи выросли во 2П19 на 1.2% (против 12.2% во 2П18) — на результат повлияло замедление темпов розничных LFL-продаж (-2.2% во 2П19 против 0.9% во 2П18). Валовая прибыль группы незначительно выросла, достигнув 46.8 млрд рублей, при этом валовая маржа увеличилась на 30 бп г/г до 21.4% в результате снижения доли низкомаржинального оптового бизнеса. Показатель EBITDA группы снизился на 6.6% вследствие роста общехозяйственных, коммерческих и административных расходов. EBITDA по МСФО 17 составила 17.8 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 50 бп г/г до 8.2%.
Чистая прибыль во 2П19 упала на 64.6% г/г, составив 2.4 млрд руб., в основном за счет затрат на обесценение в размере около 2.8 млрд руб. Чистая прибыль с учетом обесценения снизилась на 20.8%. В 2020 году Лента планирует увеличить торговые площади на 3% (по сравнению с 1.5% в 2018) и сосредоточиться на повышении операционной эффективности. Компания планирует в 2020 инвестировать около 4% выручки от продаж в капитальные затраты.
Компания представила слабые операционные и финансовые результаты за 2П19. С учетом ухудшения операционных показателей в 4К19 стабилизация финансовых результатов в 2020 году представляется маловероятной.
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