Объемы размещения на аукционах ОФЗ снизятся на фоне высокой волатильности
Продажи в сегменте ОФЗ превзошли наши ожидания. Доходности выросли на 2-10 бп, а наибольшее давление пришлось на бумаги в середине и конце кривой. Вопреки коррекционной динамике оборот торгов оказался на 15% ниже среднего и составил около 24 млрд руб.
На фоне высокой волатильности Минфин решил провести только один первичный аукцион в 6-летней серии 26229 (нояб.25, доходность – 5.78% годовых). Способность Минфина ограничить предложение ОФЗ по итогу сбора заявок может оказать поддержку вторичному рынку, хотя общий фон может привести к росту первичной премии до 1-2 бп. Мы не ожидаем высоких объемов размещения на аукционе, так как позиции нерезидентов в ОФЗ уже достаточно велики, а локальные игроки постараются воздержаться от крупных покупок в условиях глобальной нестабильности.
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