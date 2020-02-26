Продажи в сегменте ОФЗ превзошли наши ожидания. Доходности выросли на 2-10 бп, а наибольшее давление пришлось на бумаги в середине и конце кривой. Вопреки коррекционной динамике оборот торгов оказался на 15% ниже среднего и составил около 24 млрд руб.

На фоне высокой волатильности Минфин решил провести только один первичный аукцион в 6-летней серии 26229 (нояб.25, доходность – 5.78% годовых). Способность Минфина ограничить предложение ОФЗ по итогу сбора заявок может оказать поддержку вторичному рынку, хотя общий фон может привести к росту первичной премии до 1-2 бп. Мы не ожидаем высоких объемов размещения на аукционе, так как позиции нерезидентов в ОФЗ уже достаточно велики, а локальные игроки постараются воздержаться от крупных покупок в условиях глобальной нестабильности.