Прогноз результатов Сбербанка за IV квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 16% к/к
Сбербанк завтра, 27 февраля, представит финансовые результаты за 4К19 и 2019 г. по МСФО. Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль за 4К19 (от продолжающейся деятельности) снизится на 16% к/к, главным образом, на фоне сезонного роста операционных расходов. В то же время мы ожидаем восстановления чистой процентной маржи в 4К19 (+16 б. п.) на фоне снижения стоимости фондирования. По нашему прогнозу, стоимость риска составит 1,1% в 4К19, что соответствует этому показателю за 3К19; в итоге стоимость риска за 2019 г. составит 0,8%, что ниже прогноза менеджмента на уровне 1-1,1%. В итоге совокупная чистая прибыль за 2019 г. (от продолжающейся деятельности) должна составить 897 млрд руб. (+8% г/г при ROAE 21,4%), по нашей оценке, и 827 млрд руб. с учетом разового убытка, связанного с продажей DenizBank (-1% г/г при ROAE 19,8%). Мы не ожидаем, что отчетность станет сюрпризом для рынка. В то же время после недавнего снижения рынка инвесторы могут начать искать возможности для входа накануне сезона дивидендных выплат – дивидендная доходность Сбербанка сейчас составляет 7,7% по обыкновенным акциям и 8,4% – по привилегированным. Акции банка торгуются по коэффициенту P/BV 2020П на уровне 1,06x, что предусматривает дисконт 7% к среднему мультипликатору за последние два года.
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