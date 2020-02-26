Лента вчера представила ожидаемо слабые финансовые результаты за 2019 г. по МСФО – EBITDA оказалась на 6% ниже в годовом сопоставлении и примерно на 2% ниже консенсус-прогноза рынка (превысив наш прогноз на 1%). В то же время СДП преподнес позитивный сюрприз (он составил 17 млрд руб. против 7 млрд руб., которые первоначально ожидала компания) на фоне высвобождения оборотного капитала, что привело к сильному снижению долговой нагрузки (2,3x чистый долг / EBITDA). Компания прогнозирует медленный рост и в 2020 г., тогда как главный акцент будет сделан на повышении внутренней эффективности (рентабельность EBITDA должна оказаться выше г/г). В то же время сильный СДП вряд ли приведет к дивидендным выплатам акционерам в ближайшее время, учитывая повышенное внимание компании к сокращению долговой нагрузки и возможностям для роста.

Слабая рентабельность соответствует ожиданиям. Как уже сообщалось ранее, выручка Ленты снизилась на 1% г/г в 2П19, что привело к росту выручки за 2019 г. всего на 1% г/г. Валовая рентабельность выросла на 0,3 п. п. г/г в 2П19 и на 0,5 п. п. в 2019 г. на фоне снижения доли низкорентабельных оптовых продаж (оптовая выручка снизилась на 52% г/г в 2019 г.) и улучшения условий закупок, нейтрализованного увеличением доли товарных потерь (+0,13 п. п. г/г) и расходов, связанных с цепочкой поставок (они выросли на 0,17 п. п.). В то же время снижение валовой рентабельности на 1,1 п. п. на полугодовой основе, вероятно, связано с усилением промоактивности в целом по сектору. Общие, коммерческие и административные расходы в процентном отношении к выручке выросли на 0,7 п. п. г/г в 2П19, вызвав снижение EBITDA за 2П19 на 7% г/г до 17,8 млрд руб. (при рентабельности EBITDA 8,2%, что на 0,5 п. п. ниже г/г и на 0,1 п. п. выше п/п). В итоге совокупная EBITDA за 2019 составила 34 млрд руб., что на 6% ниже г/г при рентабельности EBITDA 8,1% (-0,6 п. п. г/г), а чистый убыток за 2019 г. – 2,1 млрд руб., главным образом, на фоне убытка по обесценению в размере 11,9 млрд руб.

СДП и долг преподнесли позитивный сюрприз. Компания смогла улучшить свой уровень запасов, что привело к высвобождению оборотного капитала в размере 7,4 млрд руб. в 2019 г. Капиталовложения составили 14 млрд руб., что ниже прогноза в размере 17 млрд руб. В итоге СДП составил 17,1 млрд руб., сильно превысив первоначальный прогноз на уровне 7 млрд руб. Это привело к сильному сокращению долга: чистый долг / EBITDA снизился до 2,3x на конец 2019 г. против 2,7x на конец 1П19 и 2,6x по итогам 2018 г.

Прогноз. По прогнозу компании, торговые площади вырастут примерно на 3% в 2019 г. (примерно на 2,5% в сегменте гипермаркетов и примерно на 11% – в сегменте супермаркетов). Капиталовложения, вероятно, составят примерно 4% выручки (17 млрд руб., по нашей оценке), при этом больший акцент будет делаться на развитии ИТ и цифровых проектов. Рентабельность EBITDA, как ожидается, вырастет в годовом сопоставлении в 2020 г. на фоне оптимизации общих, коммерческих и административных расходов. СДП, по прогнозам, сохранится в зоне позитивных значений.

Итоги телефонной конференции: