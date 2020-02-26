Прогноз результатов Evraz за II полугодие по МСФО: выручка сократилась на 19% п/п
EVR (EVR: LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £6,5/акцию) завтра, 27 февраля, представит финансовые результаты за 2П19 по МСФО. Мы ожидаем, что отчетность компании будет довольно слабой на фоне снижения цен и объемов производства угля и железной руды в 2П19, что отчасти может быть нейтрализовано восстановлением объемов продаж рельсобалочной продукции на фоне завершения планового капитального ремонта рельсобалочного цеха на площадке ЗМСК. В своих операционных результатах за 4К19 EVRAZ уже сообщал о росте себестоимости слябов и железной руды, что окажет дополнительное давление на рентабельность EBITDA. Мы полагаем, что СДП в 2П19 будет слабее на фоне роста капиталовложений во второй половине года. Компания объявила о том, что направит на дивидендные выплаты за 1П19 $500 млн, что превышает $300 млн, предусмотренные дивидендной политикой компании. Мы полагаем, что коэффициент дивидендных выплат за 2П19 составит 75% СДП, что предусматривает годовую дивидендную доходность на уровне 10-11%. В то время как цены на железную руду остаются высокими ($85-95/т), мы считаем, что динамика продаж на российском рынке остается главным катализатором роста российских сталелитейных компаний, в том числе и EVRAZ. Если правительство запустит инвестиционный цикл, нацеленный на рост инвестиций на 5-7% и увеличение объемов строительства жилой недвижимости на 50%, Evraz однозначно окажется в наибольшем выигрыше будучи крупнейшим производителем сортового проката на внутреннем рынке.
Ключевые прогнозные показатели мы приводим ниже:
- По нашему прогнозу, выручка составит $ 4965 млн, снизившись на 19% п/п
- По нашему прогнозу, рентабельность по EBITDA снизится на 6% г/г, а EBITDA за 2П19 составит примерно $919 млн
- Чистая прибыль без учета возможных разовых статей, по нашей оценке, составит $357 млн
- По нашему прогнозу, капиталовложения ускорятся в сравнении с 1П19, оказав влияние на СДП, который может составить примерно $312 млн.
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