Цена акций Mastercard снижается быстрее, чем котировки Visa Inc.
Аджай Банга покинет пост генерального директора Mastercard, который он занимает с 2010 года, 1 января 2021 года. Корпорация заявила, что совет директоров выбрал на эту должность Майкла Мибаха, который на сегодня занимает должность главного директора по разработке продуктов и работает в MA с января 2018 года. Г-н Банга станет председателем совета директоров Mastercard, а Ричард Хэйторнтвейт уйдет с этого поста в отставку.
Из-за новостей о снижении ожидаемой выручки корпорации в первом квартале 2020 года под влиянием коронавируса и всеобщей распродажи на фондовых площадках цена на акции MA снижается быстрее, чем котировки ее основного конкурента Visa Inc. (V). С большой вероятностью дополнительным драйвером падения послужила новость о смене руководства. Под руководством нынешнего CEO выручка корпорации выросла на 205%, до $16,8 млрд. Рентабельность операционной прибыли удалось увеличить до 57,47%, или на 7,2%. Чистая прибыль повысилась на 340%, до $8,1 млрд, что является выдающимся результатом.
По по-нашему мнению, к концу года цена акции Mastercard может достигнуть $342.
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