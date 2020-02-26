Во вторник, 3 марта, Ростелеком представит результаты за 4К19 по МСФО. По нашему мнению, в 4К19 Ростелеком продолжил показывать хороший рост выручки и относительно 4К18 она увеличилась на 5,0% до 91,6 млрд руб., причем основным драйвером роста остаются услуги с высокой добавленной стоимостью, в основе которых лежат контракты формата B2G. Мы ожидаем, что EBITDA компании относительно 4К18 выросла на 0,5% до 26,2 млрд руб., а рентабельность снизилась на 1,3 п. п. до 28,6% из-за давления со стороны расходов, сопряженных с исполнением контрактов, которые стимулируют рост выручки. Это должно принести 3,9 млрд руб. чистой прибыли. Мы полагаем, что в рассматриваемый квартал компании удалось получить дебиторскую задолженность по госконтрактам, и это благоприятно отразится на динамике свободного денежного потока.