Вчера Лента опубликовала показатели по МСФО за вторую половину 2019 года. Выручка, в соответствии с ранее опубликованными операционными результатами, составила 218,3 млрд руб., снизившись на 1% относительно уровня годичной давности (в основном из-за падения этого показателя в низкомаржинальном оптовом сегменте на 46% — с 9,8 млрд руб. в 2П18 до 5,4 млрд руб. в 2П19). Валовая рентабельность выросла по сравнению со второй половиной 2018 года на 30 б. п. — до 21,4%, благодаря сокращению доли низкомаржинальных оптовых продаж в структуре совокупного показателя и повышению розничной маржи (поскольку увеличилась доля промоакций, финансируемых поставщиками).

Общие, коммерческие и административные расходы (без учета амортизации) во второй половине 2019 года достигли 14,3% выручки, против 13,6% по итогам 2П18. Этому способствовало увеличение затрат на персонал, аренду и коммунальные услуги (особенно на фоне снижения выручки в оптовом сегменте). В результате рентабельность по EBITDA снизилась до 8,2%; годом ранее она составила 8,7%. В денежном выражении EBITDA снизилась относительно уровня годичной давности на 7% — до 17,8 млрд руб., что в целом соответствует нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу. Примечательно, что компания в очередной раз переоценила потери от обесценения активов. В частности, в отчетности отражено бухгалтерское обесценение активов на общую сумму 2,8 млрд руб. В итоге чистая прибыль составила 2,3 млрд руб. при консенсус-прогнозе 4,7 млрд руб.

Операционный денежный поток достиг 31,1 млрд руб. против 21,6 млрд руб. в 2018 году, а с поправкой на капиталовложения в размере 14,1 млрд руб. свободные денежные потоки по итогам 2019 года составили 17,0 млрд руб. Компания завершила 2019 год с коэффициентом "чистый долг/EBITDA" на уровне 2,3, в конце 2018 года этот мультипликатор равнялся 2,6.

Оценивая перспективы 2020 года, менеджмент сообщил, что торговые площади планируется увеличить приблизительно на 3%, а рентабельность по EBITDA должна превысить уровень 2019 года. Капиталовложения, по прогнозу руководства, в текущем году должны составить 4% продаж (т. е. около 17 млрд руб.), причем ожидается рост инвестиций в информационные технологии и цифровой маркетинг. Выплачивать дивиденды в 2020 году компания не планирует.

Представленные показатели в основном соответствуют нашим ожиданиям. Мы исходим из того, что в 2020 году сохранится давление на сопоставимые продажи на фоне оттока покупателей из сегмента крупноформатных магазинов. Показатели за 2П19 не должны существенно повлиять на котировки Ленты, поскольку ликвидность ее акций довольно низка. Мы по-прежнему нейтрально оцениваем инвестиционную привлекательность этих бумаг.



