Корпорация Disney неожиданно объявила, что действующий генеральный директор Боб Айгер уйдет со своего поста раньше запланированного срока. Айгер займет пост исполнительного председателя совета директоров, чтобы заниматься «более креативной работой». Новый контракт будет действовать минимум до декабря 2021 года.

Боб Айгер, несомненно, заслужил доверие и уважение сотрудников и инвесторов. С 2005 года под его руководством компания осуществила целый ряд важных стратегических шагов, включая поглощение Marvel и Pixar, а также начала трансформацию бизнеса по модели direct-to-consumer (взаимодействие напрямую с конечным потребителем без посредников), запустив стриминговый сервис Disney+, на который инвесторы возлагают большие надежды.

На смену Бобу Айгеру пришел Боб Чапек, который ранее возглавлял направление парков развлечений и потребительских продуктов. Чапек работает в Disney уже 27 лет. Сотрудники описывают его как чуть менее харизматичного руководителя, но высокоинтеллектуального и организованного специалиста. Как отметил Боб Айгер в интервью CNBC, стратегия компании не претерпит изменений.

Краткосрочно акции Disney будут находиться под умеренным давлением, однако мы считаем, что перемены в составе руководства были неизбежны, а кандидатура Боба Чапека оптимальна для реализации стратегии цифровой трансформации медиаимперии Disney. Компания будет все больше полагаться на модель direct-to-consumer (стриминг-сервис), в которой именно Боб Чапек владеет наибольшей экспертизой, так как парки отдыха и потребительские продукты – это офлайн-версия модели direct-to-consumer. В совокупности парки отдыха и оригинальный развлекательный контент в стриминг-сервисе образуют мощную комбинацию, которая позволит Disney эффективно конкурировать с Netflix за счет большей лояльности аудитории.



