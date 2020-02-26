Продажи новых автомобилей в России составляют около 1,5 млн в год. На вторичном рынке спрос на мультимедиа устройства небольшой. Продажи подобных устройств ориентированы, прежде всего, на нижний ценовой сегмент (в этих автомобилях не часто встречается мультимедиа-система с широкими возможностями). В верхнем сегменте конкурируют системы Apple CarPlay, Android Auto. Но у Yandex лучший сервис карт/пробок, Яндекс.Авто продвигают за счет относительно низкой цены и сервисов Yandex. Яндекс.Авто получил хорошие отзывы за счет качества сервисов. Возможно, переход команды разработчиков обусловлен именно требованиями создать платформу, которая бы показывала достойное качество. На рынке представлено достаточно много устройств в сегменте до 30 тысяч руб., но их слабое место – это именно удобство управления. Сбербанку придется вписываться в ограничение по цене в 30 тысяч, если он намерен продать заметное количество устройств. При этом, возможно, придется дотировать установку и определенный объем трафика. Я не ожидаю, что продукт будет быстро выведен на рынок: до этого момента может пройти от 12 до 15 месяцев. 