Прогноз результатов Evraz за II полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 52% п/п
Согласно нашим прогнозам, выручка компании снизится на 6% п/п до $5 801 млн, EBITDA – на 26% п/п до $1 115 млн. Чистая прибыль вырастет на 52% п/п до $521 млн. Мы ожидаем более слабые результаты компании в части выручки и EBITDA из-за снижения цен на сталь и уголь во 2 полугодии. Поддержку результатам оказал рост объема продаж на 6% п/п.
Мы не ожидаем влияния отчетности на котировки акций компании за исключением случая существенного расхождения с ожиданиями рынка, так как динамика финансовых показателей в отчетном периоде была обусловлена неблагоприятной конъюнктурой и ранее опубликованными операционными данными, которые уже заложены в котировки компании.
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