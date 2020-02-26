Согласно нашим прогнозам, выручка компании снизится на 6% п/п до $5 801 млн, EBITDA – на 26% п/п до $1 115 млн. Чистая прибыль вырастет на 52% п/п до $521 млн. Мы ожидаем более слабые результаты компании в части выручки и EBITDA из-за снижения цен на сталь и уголь во 2 полугодии. Поддержку результатам оказал рост объема продаж на 6% п/п.

Мы не ожидаем влияния отчетности на котировки акций компании за исключением случая существенного расхождения с ожиданиями рынка, так как динамика финансовых показателей в отчетном периоде была обусловлена неблагоприятной конъюнктурой и ранее опубликованными операционными данными, которые уже заложены в котировки компании.