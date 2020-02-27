По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись преимущественно на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,38%, закрывшись на отметке 3116,39 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,46%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,17%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта, до 1,35%, достигнув самого низкого уровня за всю историю с пятым падением подряд. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт, до −0,51%.

Попытка Уолл-стрит восстановиться после двух разгромных сессий не увенчалась успехом. Давление на рисковые активы продолжают оказывать новости, связанные с распространением коронавируса. Так, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США заявило, что вспышка коронавируса может перерасти в пандемию, а власти Германии выразили опасения насчет возможной эпидемии в стране. Согласно последним данным, уже появились первые случаи заболевания в Греции и Южной Америке, а число новых заражений за пределами Китая превысило число заболевших внутри страны. Ситуацию усугубляет откачка ликвидности с рынка Минфином США, который с конца января путем размещения облигаций изъял из системы свыше $264 млрд. Теперь инвесторам остается надеяться на прочность уровня 3090 п. по S&P 500 и на новые стимулирующие меры американского регулятора и его коллег из Поднебесной.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,61% и закрылись на отметке $53,49. Возобновившиеся страхи в отношении негативного воздействия коронавируса на мировую экономику продолжают способствовать усилению «медвежьих» настроений на рынке черного золота. При этом страны ОПЕК+ не спешат идти на поводу у биржевых спекулянтов, прекрасно понимая, что обещания снижения добычи сверх объема, который рекомендовал мониторинговый комитет до тех пор, пока не изменятся настроения на глобальных финансовых рынках, не дадут нужного эффекта. В среду отскок к уровню $55 был достаточно быстро сведен на нет. Если уровень $53 не устоит, цена фьючерсного контракта Brent может устремиться в сторону отметки $50 за баррель.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,49%, закрывшись на отметке 3017,42 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2958 и 2920 пунктов, сопротивление находится на уровне 3026 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 142000 и 140300 пунктов. Сопротивление — 147000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,47, потеряв 0,13% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65 и 65,20. Основное сопротивление — 65,70, проход которого приведет к дальнейшему ослаблению рубля к уровню 67,10.