Вчера торговая динамика была смешанной. К вечеру снижение сменилось ростом на фоне положительной динамики в США. Лидерами стали акции ОГК-2 (+2,42%). Аутсайдерами стали акции ТГК-2 (-6,39%). Пара USD/RUB продолжила рост, обновив максимум с начала сентября на отметке 65,60.

Сбербанк (+2,29%) отчитается за 2019 год. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка в 4 квартале сократится до менее чем 200 млрд рублей, а по итогам года составит около 840 млрд рублей. Снижение прибыли по итогам года обусловлено списанием разового характера в 3 квартале, без этого прибыль составила бы свыше 910 млрд рублей. Акции Сбербанка обладают значительным потенциалом роста стоимости на фоне низких мультипликаторов. Однако, в условиях турбулентности рынка, акциям Сбербанка будет трудно сохранить устойчивость в краткосрочном плане. Поддержку котировкам могла бы оказать оферта, параметры которой неизвестны, но предположительно будут вблизи рыночной цены.

Ожидаем смешанную динамику. Падение может смениться отскоком, хотя о сроках восстановления рынка судить пока рано. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 64,50-65,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3000-3050 п.