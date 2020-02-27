Российский рынок акций вчера прибавил почти полпроцента и сумел закрыться выше важной отметки 3000 пунктов. Рост был обеспечен хорошим внешнем фоном. Среди высоколиквидных акций стоит отметить Сбербанк, выросший на 2,3%. Кроме роста американского рынка, бумаги банка поддерживали ожидания хорошей отчетности.

Однако после нашего закрытия американские индексы резко пошли вниз, потеряв по итогам дня около трети процента. Сегодня с утра фьючерсы на них падают еще на 1,5%. Это говорит о том, что масштабные распродажи из-за угроз снижения мировой экономики продолжаются, а вчера мы просто видели технический отскок, во многом вызванных фиксацией прибыли по шортам после более чем 7-процентного снижения индексов США.

Похоже, что инвесторы не очень поверили словам Трампа о том, что риски коронавируса для Америки невелики, а рынок акций должен скоро возобновить рост.

Так что откроемся мы сегодня снижением на 1,5-2%. Дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от внешнего фона. По-прежнему лучше рынка в целом будут акции Сбера и «Норникеля». Так, бумаги ГМК поддержит очередной взлет цен на платину и палладий.

Нефть сегодня с утра ушла в район 52 долларов за баррель и сейчас тестирует эту отметку на прочность. Дальнейшее снижение в район 50 долларов очень вероятно. Может быть это и неплохо – низкие цены на нефть заставят участников ОПЕК+ на следующей неделе принять решение о существенном сокращении добычи.

Естественно, что на фоне дешевеющей нефти хуже рынка будут выглядеть акции «нефтянки», за исключением префов «Сургутнефтегаза», которые покупают во время девальвации рубля как защитный инструмент из-за большой валютной «подушки» компании.

Рубль в паре с долларом закрыл день чуть ниже сопротивления 65,5. Сегодня на открытии оно будет пробито – пара на малоликвидном пока рынке Форекс торгуется в районе 65,8. Риски продолжения обесценивания рубля нарастают.

Особые опасения внушает возможность широкой распродажи ОФЗ нерезидентами как из-за выхода из рисковых активов, так и из-за страхов дальнейшего падения рубля и снижения валютной прибыли. Пока целью роста пары доллар-рубль является район 67.

Частично рубль будет поддерживать слабеющий на ожиданиях снижения ставки ФРС доллар (пара евро-доллар ушла выше 1,09), но цены на нефть и общие настроения инвесторов сейчас оказывают намного большее влияние на курсообразование российской валюты.