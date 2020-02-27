На рынках продолжают преобладать негативные настроения. И если ранее основные опасения вызывала ситуация в Китае, то сейчас фокус внимания инвесторов перенесся за пределы Поднебесной.

Рост количества заболевших в других странах начинает оказывать все больше влияния на рыночную ситуацию. Так, по итогам среды за пределами КНР количество заболевших выросло на 18%. И темпы роста ускоряются – со 100 человек в день неделей ранее до 500 человек по итогам среды. Особое внимание инвесторов приковано к Южной Корее и Италии, которые занимают второе и третье место по количеству зараженных. Власти этих стран предпринимают попытки сдержать распространение инфекции, однако пока это не дает существенных результатов. Сложившаяся ситуация приводит к росту опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику, что способствует преобладанию продаж в высокорисковых активах и бегству инвесторов в активы-убежища. На фоне падения рынков акций, хорошо себя чувствует золото, котировки которого закрепились в районе 1650 за тройскую унцию, и американские облигации, доходность 10-летних бумаг опустилась ниже 1,3%.

При этом вчера вечером на рынках наметилась попытка коррекционного роста. Американские индексы в первые часы торгов прибавляли порядка 1,5%, рынок энергоносителей отыграл потери первой половины дня и вышел на положительную территорию, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытался закрепиться в районе 55 долларов. Однако в отсутствии новостей, которые способны были бы поддержать восстановление рынков, коррекционная динамика была встречена продажами, которые преобладают на рынках и утром четверга.

В результате сегодня с утра наблюдается продолжение негативной динамики. В Азии основные индексы теряют в пределах 2%. Исключение составляет китайский Shanghai Composite, прибавляющий чуть менее 0,4% на снижении темпов роста количества заболевших в стране. Фьючерсы на основные американские индексы падают на 1,3%. На рынке энергоносителей волна продаж увела ближайший фьючерс на нефть марки Brent ниже 53 долларов за баррель.

Отметим, что в ходе сегодняшней сессии внимание инвесторов будет обращено на большой блок важной макроэкономической статистики из США. Здесь выделим вторую оценку ВВП страны, заказы на товары длительного пользования и заявки на пособие по безработице. Статистика вряд ли сможет кардинально поменять рыночные настроения, однако в случае выхода хороших данных, она способна стать поводом к коррекции.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем негативного открытия российского фондового рынка. Продажи будут преобладать по широкому спектру бумаг, что приведет к «гэпу» вниз и уходу индекса МосБиржи в диапазон 2950 – 3000 пунктов. При этом в ходе сессии сохранение негативных настроений на мировых площадках будет способствовать отступлению рынка к нижней границе этого диапазона и попыткам ее пробоя.

На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Снижение цен на нефть и отступление валют развивающихся стран поддержат продажи в рубле, что позволит паре доллар/рубль уже в первые минуты подняться выше 65,5 рубля. В дальнейшем давление на российскую валюту сохранится, а доллар попытается сделать существенный шаг в направлении верхней границы диапазона 65 – 66 рублей.