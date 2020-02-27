По итогам вчерашнего аукциона спрос на 6-летние ОФЗ 26229 составил 13,3 млрд руб., из которого Минфин удовлетворил 9,9 млрд руб., предоставив лишь небольшую премию 2-3 б.п. ко вторичному рынку. Учитывая ухудшение внешнего фона (в отличие от предыдущих аукционных дней вчера рубль не продемонстрировал укрепление к долл., что свидетельствует об отсутствии спроса со стороны нерезидентов на госбумаги) и дефицит рублевой ликвидности в банковской системе, такое размещение можно признать успешным: все еще есть некоторые крупные участники, ожидающие скорое “выздоровление” Китая и, как следствие, восстановление сырьевых рынков и снижение ключевой рублевой ставки.

При этом текущая ситуация не выглядит оптимистично: статистика по числу инфицированных пока не свидетельствует о спаде эпидемии, многие представители промышленного сектора в мире уже ощущают последствия спада экономической активности в Китае из-за коронавируса, в то время как ФРС пока не сигнализирует о готовности ускорить смягчение монетарной политики (пока лишь ЦБ Китая нацелен на скорое существенное смягчение).