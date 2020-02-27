А так все хорошо начиналось! Если первая половина вчерашнего дня прошла в бесконечных сомнениях и фьючерсы на основные американские индексы все никак не могли определиться куда же им идти — вверх или вниз, то со стартом основной торговой сессии казалось все стало на свои места. После двух дней жесткого падения по всем канонам технического анализа (панические настроения по поводу COVID-19 в данном случае мы оставляем в стороне) должен был быть отскок. Причем отскок достаточно приличный. И мы его получили, но только к величайшему сожалению не на весь день, а только на первые 2 часа торгов. За это время индексы смогли подняться от 1 (индекс Dow Jones) до 2 процентов (индекс NASDAQ) по отношению к закрытию предыдущего дня.

Однако дальше всю погоду испортил великий укротитель вирусов — доктор Трамп, который во время своего выступления по поводу борьбы с надвигающейся эпидемией коронавирусной пневмонии выписал рынку явно не те пилюли. Слова президента Трампа для участников рынка имели строго обратный эффект. Они не только не поддержали рынок, но после его слов котировки дружно развернулись и пошли вниз. К счастью, запас прочности был достаточно большой, и индексы к концу дня успели-таки дойти до нулевых отметок, но вот опуститься слишком уж глубоко в красную зону они не смогли — просто на это, к счастью, не хватило времени. В итоге, как мы видим, отскока не получилось. Некоторым утешением может служить разве тот факт, что маленькая остановка может быть хоть как-то охладит пыл разбушевавшихся медведей.

Что касается отраслевого разреза, то здесь надо пару добрых слов сказать в адрес ведущих технологических компаний. Именно они сейчас прилагают массу усилий, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию. Именно благодаря FAANGовцам индекс NASDAQ удержался в зеленой зоне и завершил день хоть и с символическим, но все же плюсом в 0,17%. Поможет ли это — сейчас не вполне понятно, но делать-то что-то надо!

Также неплохо смотрелись акции медицинских и биотехнологических компаний. Но в принципе, если не они, то кто? Кто нас будет лечить и на кого надеяться? И поэтому однозначно лучшие акции — это акции биотехнологического гиганта Gilead Sciences (GILD, +6,56%), который уже передал китайцам на клинические испытания свой экспериментальный препарат Remdesivir, и теперь вся надежда именно на него.

Несмотря на относительно нейтральное (здесь ключевое слово, конечно, — относительно!) закрытие торговой сессии, количество акций, показавших рост гораздо меньше количества акций, снизившихся по итогам торгов. И под давлением вчера были акции компаний тех секторов, которые тем или иным способом завязаны на нынешнюю COVID-эпидемию. А это и транспорт (авиа- и железнодорожные перевозки), и ритейл, и конечно же компании сырьевого сектора. Особенно печально выглядит перспектива последних. Вышедшие вчера вполне позитивные данные по запасам сырой нефти, не смогли остановить падение цен на черное золото. Котировки нефти марки WTI уверенно пробили важнейший уровень поддержки в 50$ за баррель и устремилась вниз, где нас ждет уже поддержка где-то на 10% ниже текущих уровней.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 26 февраля была заключена 371 тысяча сделок с акциями 1 063 эмитента на общую сумму 295 млн долларов.

Ожидания рынка 27 февраля

Напряженность нарастает. Это, пожалуй, единственное, что точно можно сейчас сказать. Причем, глядя на поток информации, которая поступает из всех источников этой самой информации, уже идет явный перехлест — и это давит и давит на мозги обывателя и в том числе на рядового инвестора. Как отмечают аналитики, вчера на рынке появились первые «домохозяйки», которые начали сброс акций. Этот поток пока не большой, но… Что будет дальше?

А с коронавирусного фронта пока никаких утешительных сообщений. Напротив, в Штатах зарегистрирован первый местный больной, который не был в Китае и не контактировал с китайцами. А что дальше? Трамп, как уже было сказано выше, не смог успокоить рынки. Да и как он мог это сделать? Ведь понятно, что здесь нужны не только деньги, но и лекарства, которых пока нет, хотя шансы на их появление все же имеются. Про Европу вообще лучше молчать. Да и что говорить, когда министр здравоохранения Германии говорит, что надо готовиться к эпидемии.

Ну а что же рынок? К сожалению, финансовые рынки не стоят в стороне и не находятся в изоляции от всего этого уже полуистеричного фона. И если в Азии снижение индексов идет более-менее плавно, то Европа по нарастающей заходит в петлю панических распродаж. Все европейские индексы сегодня в суровом минусе и дружно теряют вплоть до 2% от вчерашнего закрытия. Даже оптимисты итальянцы, которые вчера старались улыбаться и единственные в Европе закрылись в плюсе, сегодня паникуют вместе со всеми. Падение цен в среднем на 25% на 13-00 мск не оставляют пока никаких надежд на благоприятный исход сегодняшних торгов.

К счастью, в США все выглядит не так безнадежно. Пока не так безнадежно! Фьючерсы на основные американские индексы, которые вчера после речи президента Трампа свались в полуторапроцентную яму, сегодня с утра все же нашли в себе силы немного взбодриться и в середине дня торгуются уже на гораздо более благоприятных уровнях с потерей всего лишь около 0,5%. Это, конечно, тоже немало, но все же такие вещи отыгрываются легко, а вот если бы было как в Европе —2,0%, то можно было бы уже сейчас заказать рынку маленький катафалк.

Так что основная надежда сегодня чисто на психологию инвесторов. Рынок очень подвижен и волатилен, и поэтому прогнозировать что-либо сейчас абсолютно бессмысленно занятие.

Небольшие надежды связаны сегодня с выходящими макроэкономическими данными. Наибольший интерес среди них вызывают данные по ВВП за 4-й квартал. Но и здесь интрига не велика, поскольку это уже вторая предварительная оценка и вряд ли что-то изменится со времени появления 1-й оценки. ВВП должен вырасти на 2,1% — в разрезе квартал к кварталу. Сама по себе цифра очень хороша, но весь вопрос, насколько сейчас инвесторы способны воспринимать хоть какие-то данные кроме количества больных коронавирусом?

Поэтому, подводя итог, можно констатировать только одно — фон остается негативным, но продажи пока в паническое русло не ушли. Так что шансы удержаться рынку на текущих уровнях все же есть. На это и будем надеяться.