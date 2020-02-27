Электроэнергетический сектор с начала года демонстрирует лучшую динамику на российском рынке, и, по нашему мнению, есть все предпосылки ожидать, что после восстановления спроса на риск он снова будет востребован инвесторами. "Бегство от риска", которое наблюдается в последнее время, предполагает, что участники рынка, вероятно, будут активнее фиксировать прибыль именно по акциям электроэнергетических компаний, которые ранее подорожали сильнее прочих. Однако относительное отставание их котировок отнюдь не обязательно будет обусловлено опасениями, связанными с эпидемией коронавируса — электроэнергетическая отрасль, безусловно, не самая уязвимая в этом отношении. Скорее, главной причиной станет именно опережающий рост котировок с начала года. Фундаментальные параметры этого сектора, по нашему мнению, достаточно надежны, и инвестиционная привлекательность электроэнергетических компаний не пострадала. Более того, с учетом притока локальных инвестиций на российский фондовый рынок и того, что российские розничные инвесторы уделяют больше внимания именно электроэнергетике, можно рассчитывать на рост котировок в этом секторе. Наши рекомендации по акциям электроэнергетических компаний не изменились, однако мы обновили модели оценки и уточнили целевые цены.

Электроэнергетика с начала года лидирует на российском рынке с большим отрывом. С начала 2020 года акции электроэнергетического сектора обеспечили совокупную доходность более 10% в долларовом выражении, продемонстрировав лучшую динамику на российском рынке (сводный индекс МосБиржи за тот же период просел на 6,3%). На котировки компаний весьма позитивно повлияло решение Газпрома обязать дочерние структуры Газпром энергохолдинга (ГЭХ) направлять на выплату дивидендов 50% чистой прибыли. Это решение, на наш взгляд, убедило инвесторов повнимательнее присмотреться к отличным балансовым показателям и свободным денежным потокам электроэнергетических компаний.

Более активная фиксация прибыли по акциям электроэнергетических компаний может быть вызвана их опережающим ростом в начале года, а не рисками коронавируса. Электроэнергетика напрямую не подвержена рискам, связанным с эпидемией коронавируса. Если спрос на риск останется сравнительно низким, в электроэнергетическом секторе, который с начала 2020 года опережал рынок по росту котировок, может продолжиться фиксации прибыли.

Фундаментальные показатели сильные. Мы полагаем, что оценочные коэффициенты по-прежнему невысоки, а дивидендная доходность — значительна, так же как доходность свободных денежных потоков после уплаты процентов. Без учета однократных статей средняя доходность свободных денежных потоков после уплаты процентов с учетом прогнозов на текущий год значительно превышает 10%, а дивидендная доходность составляет 7,7% (в 2022 году ожидается ее повышение до 9,2%).

Приток локальных инвестиций может поддержать восстановление котировок. Новый тренд российского рынка — рост числа розничных инвесторов. Хотя формирование локальной базы инвесторов в России находится на начальном этапе, по прогнозам, эта тенденция будет лишь усиливаться. Интерес розничных инвесторов к электроэнергетическим компаниям намного выше, чем доля этого сектора в основных индексах. Это значит, что приток локальных инвестиций может ускорить восстановление котировок и снизить волатильность, когда на рынке прекратится падение, вызванное новостями о коронавирусе.

Наиболее привлекательные акции. Мы по-прежнему отдаем предпочтение бумагам компаний, которые имеют низкие оценочные коэффициенты, генерируют высокие свободные денежные потоки и имеют потенциал роста котировок благодаря дивидендам. К ним относятся Интер РАО, ОГК-2 и ТГК-1. Однако если на рынках надолго сохранится негативное восприятие рынков, более устойчивыми будут акции компаний, которые платят фиксированные дивиденды (Юнипро и, в меньшей степени, Энел Россия).