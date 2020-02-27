Одна из крупнейших интернет-компаний в индустрии туризма — Booking Holdings — наряду с публикацией отчетности за четвертый квартал 2019-го заявила о более сильном негативном влиянии коронавируса, чем консенсус аналитиков предполагал ранее.

Основываясь на данных с начала года, компания предполагает, что ее скорректированная чистая прибыль на акцию в первом квартале 2020 года окажется в диапазоне $9,05-9,65, что гораздо ниже ожиданий рынка, предполагающих результат $11,16. Менеджмент подчеркнул, что оценить масштаб и длительность негативного влияния коронавируса на доходы компании не представляется возможным: анализ предыдущих похожих эпидемий не имеет смысла ввиду отличающихся паттернов туристического поведения и особенностей распространения болезни. Менеджмент также объявил о планах по оптимизации расходов, однако не обозначил конкретных целей экономии (в отличие от конкурента Expedia). Ожидаем, что неопределенность краткосрочных перспектив продолжит оказывать давление на акции.

В то же время отчетность Booking за четвертый квартал оказалась лучше ожиданий. Выручка компании увеличилась на 3,9% г/г и составила $3339 млн при прогнозе $3273,6 млн. Скорректированная чистая прибыль на акцию также превзошла ожидания достигнув $22,24 против консенсуса $22,05. Чистая прибыль Booking за отчетный квартал увеличилась на 81% г/г.

Другими словами, до вспышки эпидемии коронавируса бизнес компании находился в отличном состоянии, а негативное влияние эпидемии на глобальные туристические потоки, скорее всего, будет ограничено 2020 годом. Мы считаем, что снижение акций BKNG на фоне ухода инвесторов от риска в ближайшие недели или месяцы предоставит отличную возможность для долгосрочной покупки. Как отметил топ-менеджмент компании, и мы согласны с этим тезисом, путешествия были и остаются базовой потребностью людей, а Booking Holdings владеет отличными интернет-активами и занимает конкурентоспособную позицию на глобальном туристическом рынке.