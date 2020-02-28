Рынок РФ вернулся к снижению. Поводом стал обвал на мировых площадках. Индекс РТС потерял более 5% за день, что является рекордным с апреля 2018 года. Лидерами роста стали акции М.Видео (+4,48%), защитные бумаги – FXGD ETF (+3,37%) и Полюс (+2,97%). Аутсайдерами стали акции ТГК-2 (-18,06%). Пара USD/RUB обновила максимум с сентября и едва не достигла отметки 66,50 на фоне рекордного с августа прошлого года торгового оборота.

Интер РАО (-2,58%) отчитается за 2019 год. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка по итогам года достигла 1 трлн рублей, показатель EBITDA составил 135 млрд, а прибыль – 85 млрд рублей. Компания достаточно дешевая по мультипликаторам, показатель Р/В менее 1, а Р/Е на уровне 5,3. При этом системных рисков для компании не просматривается. Консенсус-прогноз составляет 8,48 рублей, что предполагает 50% потенциал роста на горизонте 12 месяцев.

Ожидаем смешанную динамику. Рынок по-прежнему будет реагировать на движения на мировых сырьевых и фондовых площадках. При этом новое обвальное падение маловероятно. Аутсайдерами могут стать акции нефтегазового сектора и банки в случае падения цены на нефть ниже $50 за баррель Brent. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 65,00-66,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2900-3000 п.