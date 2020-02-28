Американские биржевые площадки в четверг продолжили падение, которое стало самым сильным с августа 2011 года. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 4,42%, закрывшись на отметке 2978,76 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, высокотехнологичный NASDAQ обвалился на 4,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 1,28%, достигнув рекордно низкого уровня. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта, до −0,54%, продемонстрировав самый низкий показатель почти за 20 недель.

Рынки опасаются, что заражения коронавирусом приобретут глобальный масштаб. «Вспышка имеет потенциал перерасти в пандемию и находится на решающей стадии», — заявил в четверг глава Всемирной организации здравоохранения. На этом фоне власти Германии изучают потенциальные стимулирующие меры для сдерживания экономического ущерба. Однако ЕЦБ пока не видит необходимости в наращивании стимулов и принятии немедленных ответных мер. По словам председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард, регулятору еще предстоит оценить, сможет ли коронавирус вызвать долгосрочный шок, который окажет влияние на экономику, а также на инфляцию. Ранее представители Федрезерва озвучивали аналогичную позицию. Похоже, чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к более решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 3,87% и закрылись на отметке $51,41. Нефть не может сопротивляться внешнему негативу, поскольку спекулятивная составляющая в ценах фьючерсных контрактов Brent и WTI достаточно высока. На мой взгляд, на встрече в марте участники ОПЕК+ скорее всего продлят сделку и примут решение о дополнительном сокращении на 600 тыс. баррелей в сутки. Более радикальных шагов ожидать не стоит, поскольку экспортеры предпочтут сначала увидеть, куда ведет ситуация с коронавирусом, дождутся появления показателей спроса и профицита и уже тогда будут принимать дальнейшие решения. С учетом продолжающейся распродажи на мировых фондовых биржах, на данном этапе цель в $50 по фьючерсному контракту Brent по-прежнему остается актуальной.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи снизился на 3,37%, закрывшись на отметке 2915,64 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2875 и 2850 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 1365000 и 135000 пунктов. Сопротивление — 142000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,01, потеряв 0,83% по отношению к американскому доллару. Страхи в отношении коронавируса и сильнейшее с мая 2019 года падение цен на энергоносители стали причинами стремительного ослабления рубля. Кроме того, с конца прошлого года на отечественные фондовые и долговые площадки иностранные фонды завели рекордные объемы денежных средств. Теперь на волне всеобщего бегства от риска нерезиденты распродают российские активы, что усиливает давление на рубль. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,60 и 66. Основное сопротивление — 67-67,10.