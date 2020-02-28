В четверг рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,8%, поднявшись выше 66 рублей, евро прибавил 1,8%, закончив торги в районе 72,5 рубля.

Сегодня перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился негативный внешний фон. Дальнейшее падение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 51 доллара, и ослабление валют развивающихся стран, теряющих в пределах 0,9%, будут давить на рубль. Это позволит паре доллар/рубль уже в начале сессии подняться выше 66,5 рубля. В случае сохранения негативных настроений на рынках, российская валюта продолжит нести потери, а доллар попытается преодолеть верхнюю границу диапазона 66 – 67 рублей и закрепиться над ней.

С технической точки зрения ближайшими сопротивлениями для американской валюты выступают отметки 67 и 68 рублей. При этом доллар в паре с рублем выглядит перекупленным, что, в случае стабилизации ситуации на рынках, может стать одной из причин для коррекции – в преддверии выходных часть игроков может зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что поспособствует отступлению пары доллар/рубль от локальных максимумов.