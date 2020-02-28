Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в настоящий момент снижаются на 1,5-2,0%.

Вчера S&P 500 уверенно провалился под 200-дневную скользящую среднюю, показав шесть дней снижения и худшую неделю за много лет. Ко дну идут все сектора рынка, особенно технологические и энергетические компании. Похоже, что и сегодня движение вниз продолжится.

Что касается макроэкономической статистики, то сегодня в 11:55 выйдут февральские данные по рынку труда Германии. В Соединённых Штатах в 16:30 обнародуют январскую статистику по расходам физических лиц на личное потребление. В 18:00 Мичиганский университет выпустит индексы настроения и ожидания потребителей. Тут и станет видно, как один из драйверов мировой экономики – американский потребитель – смотрит на распространения вируса. Трудно ожидать оптимизма от респондентов (см. первый график).

Недавняя пресс-конференция Трампа, на которой он уверял, что коронавирус – это «как грипп», не смогла развернуть фондовые индексы. Но даже в такой ситуации для президента США есть и хорошие новости: теперь он может с удвоенной силой требовать от Джерома Пауэлла понижения ключевой ставки (сейчас 1,50% – 1,75%). Долговой рынок и без того сигнализирует о снижении ставки ФРС (см. второй график). Доходности десятилетних государственных облигаций на днях обновили исторический минимум около 1,24% годовых.

Крупные инвестиционные банки понижают прогноз по росту экономики в 2020 году. Так, например, Bank of America ждёт, что мировой экономический рост упадёт до 2,8% — самого низкого уровня с 2008 г. Credit Suisse теперь считает, что мировая экономика вырастет на 2,2%, а американская – на 1,7%. Иными словами, поводом для радости нет.

Все уже забыли о сезоне отчётностей, он подошёл к завершению. Вчера отчитался китайский интернет-гигант Baidu. Он, естественно, отметил, что ждёт негативного влияния коронавируса на финансовые показатели первого квартала.