Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале торгов пятницы на фоне обвала зарубежных площадок и дешевеющей нефти. Эксперты отмечают нарастание негативных настроений на фоне распространения коронавируса и усиление распродаж на фондовых рынках.

ПРОГНОЗЫ

"Снижение на рынках акций приобрело характер обвала. Все попытки откупить дешевеющие активы оканчиваются безрезультатно и приводят лишь к усилению распродаж", — комментирует внешний фон Алексей Антонов из "Алор Брокер".

В пятницу в начале торгов вероятно сохранение давления продаж, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Опасения, связанные с распространением коронавируса, пока не отступают, волатильность по мировым фондовым индексам остается высокой: трейдеры обратили внимание на рост числа инфицированных в Корее и появление первых случаев заражения в Новой Зеландии, Литве и Нигерии, но игнорируют положительную разницу в темпах роста числа выздоровевших и числа заболевших в мире", — говорит он.

В пятницу перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился негативный внешний фон, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Дальнейшее падение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 51 доллара, и ослабление валют развивающихся стран, теряющих в пределах 0,9%, будут давить на рубль. Это позволит паре доллар-рубль уже в начале сессии подняться выше 66,5 рубля", — прогнозирует он.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение роста по паре доллар-рубль на фоне глобального сокращения "спроса на риск", полагает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" на открытии рынка в пятницу ожидает ослабления рубля против доллара до уровня в 67 рублей.

Впрочем, он отмечает, что сегодня рублю может оказать поддержку второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за первый квартал.

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США продолжили рекордное падение на фоне опасений по распространению коронавируса, после небольшой коррекции в среду ведущие фондовые индексы по итогам торговой сессии в четверг вновь обрушились более чем на 3-4%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 1,34-1,91%.

Основные индексы фондовых бирж Китая вслед за американскими котировками показывают значительное падение на фоне опасений распространения коронавируса: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,72%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,68%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 3,35%, японский индекс Nikkei 225 — на 4,75%.

Стоимость нефти падает на 2,84% — до 50,06 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,08%, до 1,1007 доллара за евро на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг показал сильнейшее падение с апреля 2018 года на фоне угрозы распространения коронавируса. На фоне распродаж по широкому спектру активов индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов впервые с октября 2019 года, индекс Мосбиржи падал до 2910,46 пункта – впервые с 6 декабря прошлого года.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 3,37% — до 2915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 0,55 рубля – до 66,02 рубля, евро — на 1,27 рубля, до 72,54 рубля, следует из данных Московской биржи.