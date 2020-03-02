Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом — количество заболевших выросло до 80 тысяч человек — вызванная опасениями влияния эпидемии на экономику паника пошла на спад. Похоже, снижаются риски, что очаги инфекции будут в массовом порядке выявляться в других странах, помимо Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. И если вся предыдущая неделя представляла из себя сплошной обвал на сырьевых и фондовых рынках, то уже под вечер пятницы паника начала стихать. Американские биржи закрылись вполне неплохо, дав тем самым надежду остальным, что новая неделя стартует достаточно оптимистично.

В пятницу европейские биржи выглядели очень слабо: британский индекс FTSE100 зафиксировался на уровне 6581 п., упав на 3,18%, германский DAX рухнул на 3,86%, до 11890 п., французский САС40 упал до 5310 п., потеряв 3,38%. В США после крайне негативного открытия и ближе к окончанию торговой сессии все основные индексы сумели развернуться наверх и финишировали совсем неплохо. Только индекс DJIA остался в приличном минусе, снизившись на 1,39%, до 25409 п., S&P500 зафиксировался на уровне 2954 п. (−0,82%), а NASD COMP вырос на 0,03%, остановившись на 8567 п.

Российские фондовые биржи открылись в пятницу сильнейшим гэпом вниз, но затем перешли в боковое движение с достаточно сильной волатильностью, где и продержались до вечера, периодически отталкиваясь от поддержки на уровне 2744—2757 п. по индексу Мосбиржи. Пробоя вниз не случилось, равно как и позитивной коррекции на фоне закрытия коротких позиций. Видимо, количество кроющих под вечер шорты было примерно равно числу фиксирующих длинные позиции. В итоге РТС показал на закрытии сессии 1300 п. (−6,24%), а индекс Мосбиржи потерял 4,48%, оказавшись на отметке 2785 п. В ходе торгов тех, кто сумел удержаться выше нуля, можно было пересчитать по пальцам: «РуссНефть» (+4,63%), «МосЭнерго» (+0,65%), МКБ (+0,27%) и «Ростелеком» (+0,21%). Лидерами падения стали «ИнтерРАО» (−9,61%), «Мечел» (−8,38% в префах и −8,18% в обычке), «Лента» (−8,24%), «Газпромнефть» (−8,07%) и ТГК-1 (−7,42%). Впрочем, неплохой финал торгов в США и несколько подрастающее сегодня утром фьючерсы на нефть и основные биржевые индексы позволяют надеяться, что сегодняшнее открытие пройдет куда более позитивно.

Снижавшиеся в течение всей недели нефтяные котировки лишь сегодня утром развернулись к заметному росту. Инвесторы возлагают большие надежды на встречу группы ОПЕК+, которая пройдет 5 и 6 марта, ожидая решения о сокращении добычи. Пока заметно сократила поставки на мировой рынок энергоносителей лишь Саудовская Аравии, урезав добычу на 500 тыс. баррелей в день. К 6:48 мск нефть марки Brent торгуется по $51,42, а WTI — $46,19.

Российский рубль, подвергшийся на прошлой неделе массированным распродажам, вслед за развернувшейся нефтью тоже демонстрирует с утра некоторое укрепление. Рано говорить о том, что ситуация глобально изменилась, но есть надежды, что наша валюта сумеет закрепиться где-то на этих уровнях и существенно терять в ближайшее время не будет. К 6:51 мск доллар на рынке Форекс стоит 66,776 руб., а евро — 73,822 руб.

Сегодня ночью Китай отчитался по Индексу деловой активности в производственном секторе, который буквально рухнул с 51,1 до 40,3. Хотя эксперты прогнозировали его в районе 45,7. В течение дня по этому же параметру представит данные и большинство других крупнейших экономик мира, включая ЕС, Германию, Францию, Британию и США. Иной весомой статистики в понедельник не ожидается. Однако динамика фьючерсов на основные мировые биржевые индексу и растущая в цене нефть позволяют надеяться, что сегодняшний день пройдет в куда более позитивном ключе, нежели пятница.