Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи упал с 3106,03 п. до 2785,08 п., а РТС с 1524,71 п. до 1299,69 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,085 до $1,1039. Пара USD-RUB поднялась с 64,07 до 66,88, а EUR-RUB с 69,53 до 73,82. Нефть Brent подешевела с $58,50 до $50,52 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 обвалился с 3337,75 п. до 2954,22 п.

Рынки провели паническую неделю на фоне потока новостей о распространении COVID-19 по миру. Инвесторы обеспокоены, что меры борьбы с коронавирусом приведут к падению деловой активности, а возможно, и к глобальной рецессии. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до рекордных минимумов 1,16%. Опасения эти имеют под собой вполне реальные основания. Китай сообщил в субботу, что индекс производственной активности в феврале упал до 35,7 п. с 50,0 п. в январе, а в сфере услуг до 29,6 п. с 54,1 п. в январе. По другим странам статистика будет не столь удручающей, но влияние COVID-19 уже начнёт проявляться. Поэтому надежды некоторых инвесторов на дополнительные стимулы центральных банков всё же небеспочвенны.

В понедельник начнут выходить индексы производственной активности от Японии до США. В Китае картину дополнит PMI от Caixin в производственной сфере. Ожидается его снижение до 45,7 п. с 51,1 п. в январе. В США картину дня дополнят данные по расходам на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. В России отчётность по МСФО предоставит «Детский Мир», а по РСБУ «Мосэнерго».

Резервный Банк Австралии примет решение по ставки во вторник. Пока ожидания рынка говорят, что ставка останется на уровне 0,75%. Однако нельзя исключать и сюрпризов, так как регуляторов призывают к более активной реакции на коронавирусный кризис. В Европе Великобритания опубликует протокол прошедшего заседания Банка Англии, а также выйдет статистика по активности в строительстве. Инфляция в еврозоне могла замедлиться до 1,2% в феврале по сравнению с 1,4% в январе. Цены производителей еврозоны могли сократить темпы падения до 0,5% в феврале по сравнению с —0,7% в январе. В США особой статистики нет, но запланировано выступление президента ФРБ Кливленда Л. Мейстер. В России отчётность по МСФО предоставят «Ростелеком», «Аэрофлот». Московская Биржа сообщит данные по объёмам торгов за январь.

Среду начнём с отчёта API по запасам нефти и нефтепродуктов. Далее начнётся публикация индексов деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы от Японии до США. Австралия может повысить оценку ВВП за IV квартал до 2,0% с 1,7%. В США выйдут данные ADP по занятости в частном секторе за февраль. Ожидается, что число новых рабочих мест составит 170 тыс. Далее индекс ISM в непроизводственной сфере США, отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Банк Канады, скорее всего, оставит ставку на уровне 1,75%. Подведёт итог дня «Бежевая книга» ФРС, а также выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда. В России Минфин объявит объём валютных интервенций в рамках бюджетного правила на март. «ТГК-1» и Polymetal отчитаются по МСФО за IV квартал и весь 2019 год.

В четверг главным событием будет первый день заседания OPEC+. Судя по заявлениям руководства РФ, Россия поддержит решение о дополнительном сокращении производства, но пока остаётся неясным каким это сокращение будет. На рынке усиливаются ожидания того, что от OPEC+ потребуется снизить производство на 1,0 млн бар. в сутки, а не на 0,6 млн бар., как это рекомендовал технический комитет в феврале. В США выйдет еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также уточнение промышленных заказов. Поздно вечером выступят главы Банка Англии и Банка Канады. В России ЦБ РФ опубликует цифры по международным резервам. «Мосэнерго» и «Русгидро» предоставят отчётность по МСФО. Совет директоров «Московской Биржи» рекомендует дивиденды.

Япония начнёт пятницу с данных по расходам домохозяйств, оплаты труда и международных резервов. Германия сообщит о производственных заказах за январь. Продолжится встреча OPEC+. В США выйдут данные по рынку труда. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,6%. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России в этот день выйдут данные по инфляции за февраль. Ожидается, что рост цен замедлится до 2,3% с 2,4% в январе. Отчётность по МСФО опубликуют «ТМК», «Московская Биржа», а Сбербанк сообщит результаты по РСБУ за февраль.

В начале новой недели рынки пытались расти, игнорируя статистику за февраль. Надежды связаны с возможными дополнительными стимулами центральных банков. В частности, фьючерсы на ставку Резервного Банка Австралии указывают на снижение ставки на 25 базисных пунктов уже на заседании во вторник. Рынок также закладывает смягчение на 50 базисных пунктов от ФРС на мартовском заседании. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил о том, что регулятор предпримет необходимые шаги для стабилизации финансовых рынков. Тем не менее, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,08%. Как и предполагалось, статистика за февраль оптимизмом не блещет. Китайский PMI в производственной сфере от Caixin упал в феврале до 40,3 п. при ожиданиях 45,7 п. В Японии, напротив, PMI в производстве подрос до 47,8 п. с 47,6 п. в январе. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 21339,35 п. (+0,93%), Hang Seng — 26347,62 п. (+0,83%), Shanghai Composite — 2971,55 п. (+3,17%).

Нефтяные «быки» также рассчитывают на стимулы центральных банков. Кроме того, появились слухи, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении производства нефти на уровне 1,0 млн бар. вместо 0,6 млн бар. суточного производства в рекомендациях технического комитета OPEC. В минувшую пятницу Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число активных буровых в США сократилось на 1 единицу до 678 штук. В Ю. Корее объявили о временной приостановке работы до 30 старых угольных электростанций с целью сокращения выбросов в атмосферу, что должно поддержать рынок СПГ, который также столкнулся с падением цен на фоне распространения коронавируса. К 9:00 мск Brent — $51,32 (+3,32%), WTI — $46,08 (+2,95%), Золото — $1604,2 (+2,39%), Медь — $5683,54 (+1,50%), Никель — $12635 (+3,10%).

Индекс доллара снижался на 0,17% до 97,97 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,09% по сравнению с 1,16% в пятницу вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,104 (+0,15%), GBP-USD — $1,283 (+0,14%), USD-JPY – 108,24 (+0,17%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Надежды на дополнительные стимулы центральных банков заставляют инвесторов забыть о панике прошлой недели. Растут нефть, металлы, индексы Азии. Всё это обещает позитивное начало дня на российском рынке. Индекс МосБиржи покажет рост в начале дня более 1,0%-1,5%. Рубль также быстро вернётся под отметку 66,0 за доллар.