Рынок акций РФ и рубль повысятся в начале торгов на надеждах инвесторов на помощь центробанков мировой экономике.

Рост азиатских площадок будет поддерживать российские активы.

ПРОГНОЗЫ

В понедельник в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

Поводом к проявлению оптимизма на мировых фондовых площадках стали информационные сигналы от мировых центробанков, готовых применить монетарные методы поддержки экономики в ответ на негативное влияние коронавируса, добавил он.

В начале дня Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает роста российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи уже в первые минуты торгов может подняться в диапазон 2800 – 2850 пунктов и сделает существенный шаг к его верхней границе, прогнозирует он. В ходе сессии, в случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, рынок РФ может попытаться продолжить рост и к концу дня закрепиться выше 2850 пунктов, считает аналитик.

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне снижения напряженности на рынках в целом, считает Старцев из компании "Олма".

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в пятницу закрылись снижением в пределах 0,9-3%, позитивное влияние на торги оказало заявление ФРС США о готовности в случае необходимости поддержать американскую экономику.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,39-0,63%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном уверенно растут после обвала прошлой недели. Инвесторы надеются, что мировые центробанки примут меры по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 3,38%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,83%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,18%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,77%.

Стоимость нефти растёт на 3,44% — до 51,38 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растёт на 0,2% — до 1,1047 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в последний рабочий день зимы резко упал вслед за мировыми фондовыми индексами и рынком нефти. Панические распродажи рисковых активов усиливались срабатыванием маржин-коллов на фоне страхов перерастания коронавируса COVID-19 в мировую пандемию.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов пятницы упал на 4,48%, до 2785,08 пункта, индекс РТС — на 6,24%, до 1299,69 пункта. Индексы в пятницу обновили минимумы, соответственно, с октября 2019 года (2744,19 пункта) и с августа 2019 года (1279,74 пункта).

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 0,86 рубля — до 66,89 рубля, евро — на 1,28 рубля, до 73,82 рубля, следует из данных Московской биржи.