На прошедшей неделе усилился переток средств инвесторов из рисковых активов в защитные на фоне обеспокоенности о распространении коронавируса за пределами Китая. В результате потери понесли развитые и развивающиеся рынки акций, а ставки по гособлигациям США снизились до исторических минимумов. В частности, доходности к погашению 10-летних казначейских бумаг опустились до 1,15% с 1,47% неделей ранее. Несмотря на такое движение в гособлигациях США, коррекция затронула и еврооблигации развивающихся стран. Спреды продемонстрировали расширение. Индексы Euro-Cbonds Corporate и EM Euro-Cbonds IG Russia потеряли 0,5% и 0,7% за неделю.

Негативные настроения дошли и до рублевого долгового рынка. Ожидания оттока средств инвесторов с локальных рынков оказывали давление на котировки ОФЗ. Кроме того, ослабление рубля повысило вероятность того, что Банк России не снизит в этом году ключевую ставку. Кривая ОФЗ за неделю поднялась выше уровней начала года. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи потеряли 2,3% и 0,8% соответственно.

Пессимистичные настроения, обусловленные распространением коронавируса, в настоящий момент являются основным фактором, определяющим динамику рынка. Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития событий привела к росту рыночной волатильности. Однако вероятное усиление монетарных стимулов со стороны глобальных центробанков окажет поддержку облигациям развивающихся стран в среднесрочной перспективе.

Прошедшая коррекция на рублевом долговом рынке усилила привлекательность локальных облигаций: инфляция по недельным данным замедлилась до 2,2%, доходности к погашению по облигациям первого эшелона выросли до 6,3-6,5%. Таким образом, реальная доходность по бумагам качественных эмитентов превышает 4%, что выглядит инвестиционно привлекательно.

Рубль

Коррекция в валютах развивающихся стран продолжилась. Индекс EMCI потерял 1,5% за неделю, рубль ослаб на 4,5% на фоне подешевевшей нефти (Brent потерял 14% стоимости).

Негативная динамика на фондовых рынках давит котировки валют развивающихся стран вниз. В сравнении с бразильским реалом или южноафриканским рандом рубль демонстрирует чуть более сдержанную динамику.

Тем не менее, нельзя игнорировать быстрое снижение цен на энергоносители, обусловленное падением спроса на нефть в Китае.

К тому же, рубль зачастую выполняет роль хеджа (страховки от снижения цен) как наиболее ликвидный инструмент против рублевых позиций нерезидентов.

Поскольку курс рубля в настоящий момент не регулируется, его колебания могут быть достаточно сильными. Следует учитывать, что курс может вернуться к справедливым отметкам после стабилизации ситуации на рынках.