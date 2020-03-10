Американские биржевые площадки в понедельник продолжили падение, которое стало самым сильным с декабря 2008 года. Индекс широкого рынка S&P 500 обвалился на 7,6%, закрывшись на отметке 2746,56 пункта, промышленный индекс Dow Jones рухнул на 7,79%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 7,29%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 21 базисный пункт, до 0,55%, продемонстрировав самый низкий показатель за последние 8 лет. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на 15 базисных пунктов, до −0,856%, достигнув рекордно низкого уровня.

Опасения рынков насчет пагубного влияния COVID-19 на мировую экономику переросли в полномасштабную панику, в ходе которой индекс волатильности CBOE Volatility Index (VIX), индикатор страха, подскочил до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса 2008 года. На данном этапе S&P 500 уже потерял почти 19% от максимальных январских уровней. Если инвесторам не будет оказана поддержка со стороны мировых регуляторов, индекс широкого рынка может вступить на медвежью территорию, прервав один из самых длинных бычьих рынков, начавшихся более 11 лет назад. Однако сложившаяся в понедельник ситуация на американском рынке акций больше похожа на капитуляцию, в связи с чем во вторник нельзя исключать вероятность отскока.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов обвалились на 26,74% и закрылись на отметке $33,35. Поводом послужил отказ России присоединиться к решению ОПЕК+ снизить добычу в диапазоне от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки. Кроме того, рынок негативно воспринял новость о том, что с 1 апреля ни у кого из участников ОПЕК+ не будет обязательств ограничивать добычу. Игроки восприняли демарш России как распад альянса ОПЕК+. Тем не менее, негативная реакция рынка видится чрезмерной, и уже сегодня цена фьючерсного контракта Brent может перейти к росту с первой целью в районе $37.

Из-за негативной конъюнктуры, сложившейся в понедельник на мировых финансовых и сырьевых площадках, сегодня на открытии торгов российский рынок акций подвергнется распродаже. Индекс Мосбиржи может вплотную приблизиться к уровню 2500 пунктов, а пара доллар/рубль в моменте превысить отметку 75. Участники торгов будут отыгрывать стоимость отечественных бумаг в Лондоне, которые накануне потеряли от 8% до 22%, и обвалившиеся цены на нефть. Кроме того, ситуацию усугубит повышение ставок обеспечения по ряду инструментов на Московской бирже. Однако после того, как пройдет череда маржин коллов, отечественные индикаторы получат шанс на отскок.