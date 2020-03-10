Вчерашние торги на мировых рынках свидетельствуют о том, что новый мировой финансовый кризис наступил. Американские и европейские индексы рухнули более чем на 7%, свыше 20% потеряла нефть.

Основной причиной обвала стало пятничное решение России развалить картель ОПЕК+. Чем вызвана такая сверхжесткая позиция России – остается непонятным. Но время для ценовых войн выбрано самое неудачное – в мире и так наблюдается избыток предложения нефти и страхи падения мировой экономики из-за коронавируса.

На этом фоне в пятницу нефть потеряла «всего» 9%, но за выходные инвесторы переосмыслили ситуацию, и уже в понедельник рынок нефти открылся 30-процентным снижением котировок, которые в моменте уходили ниже 32 долларов за баррель.

Одним из поводов для масштабных распродаж нефтяных контрактов стало заявление Саудовской Аравии о намерении увеличить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в сутки сейчас до 10 млн в апреле и до 12 млн баррелей в дальнейшем. Кроме того, саудиты обещали продавать нефть дешевле биржевых цен.

Так что откроемся мы сегодня падением на 10-20%, а бумаги нефтяных компаний, за исключением «Сургутнефтегаза», могут потерять еще больше. Обвалу будет способствовать и принудительное закрытие брокерами позиций. Сегодня у брокеров тяжелый день…

Обычно после такого сильного падения на рынках происходит откат, в том числе из-за фиксации прибыли «медведями». Это мы сегодня наблюдаем с утра – американские фьючерсы растут на 4%, а нефть на 10%. Однако с большой вероятностью можно прогнозировать, что еще как минимум одну волну распродаж мы увидим. Поэтому те, кто сегодня попытаются купить «дно», второе «дно» вполне могут получить в подарок.

Отскок после утреннего падения будет и у нас. Спекулятивно на отскок интересны прежде всего бумаги металлургов, среди которых мы выделяем «Норильский Никель» и «Северсталь». Неплохо должен смотреться и банковский сектор.

Однако к покупкам акций банков на среднесрочную перспективу стоит подходить очень осторожно. Не исключено, что крупные банки, как наши, так и мировые, хеджировали нефтяников от падения цен. Но вряд ли кто-то еще месяц назад всерьез предполагал, что нефть может уйти в район 30-35 долларов за баррель.

Рекордные обороты торгов на российском рынке зовут к среднесрочным покупкам акций Мосбиржи. Эта идея очень интересная, но реализовывать ее следует чуть позже.

Рекомендуем забыть даже о спекулятивных покупках бумаг нефтяных компаний до тех пор, пока Россия не объявит о намерении сесть за стол переговоров с ОПЕК.

Очень печальная ситуация с рублем – вчера российская валюта обвалилась на западных площадках почти на 10%. Решение Банка России не закупать валюту в рамках бюджетного правила не окажет рынку практически никакой поддержки.

С большой вероятностью можно полагать, что нерезиденты начнут продавать ОФЗ и репатриировать капитал на родину, пока их деньги не обесценились из-за девальвации рубля. Поэтому, несмотря на сильный отскок западных индикаторов сегодня с утра, распродажи рубля могут продолжаться весь день, если же, конечно, Мосбиржа не остановит торги.

Велика вероятность, что наши монетарные власти начнут серьезные валютные интервенции, или даже что ЦБ экстренно повысит ставку. Это на какое-то время собьет ажиотажный спрос на доллары и евро.

В целом же уход российской валюты в район 80 руб за доллар уже на этой неделе не вызовет у нас удивления.

Для вложения длинных денег советуем искать время для покупки российских евробондов. Но брать эмитированные нефтегазовым секторов валютные обязательства мы не рекомендуем.