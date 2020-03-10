Сегодня под мощным давлением может оказаться практически весь рынок РФ, а не только нефтегазовые компании. В первый час торгов возможны волны по принудительному закрытию длинных позиций (маржин коллы), которые способны затрагивать даже те активы, которые в меньшей степени зависят от цен на нефть.

В условиях повышенной волатильности вновь наступает момент, когда, например, падение одной акции на 5% и другой на 10% с фундаментальной точки зрения не говорит о более слабом инвестиционном кейсе второй. Здесь ключевую роль играет фактор ликвидности и наличия маржинальных позиций в конкретном инструменте.

На первом этапе сегодня опережающую негативную динамику могут показать акции нефтяников, банков. Просадки более чем на 10% могут быть в порядке вещей. В то же время в сложившихся условиях лучше рынка могут выглядеть акции не нефтяных экспортеров. Для них не столь негативно падение цен на нефть, но в то же время позитивно ослабление рубля. Например, к таким компаниям относятся Полюс, Полиметалл, Фосагро, Акрон, Норильский никель. Слабый рубль может оказать умеренную поддержку Северстали, ММК, НЛМК, Распадской.

Менее других нефтяников могут пострадать привилегированные акции Сургутнефтегаза. Рост курса USD/RUB позитивен для рублевой стоимости акций, ведь вместе с его ростом увеличиваются и ожидания по размеру дивидендов из-за валютной переоценки.

В целом стоит отметить, что зачастую при девальвации национальной валюты впоследствии индексы акций постепенно начинают нивелировать отставание. Одним из примеров является ситуация декабря 2014 г. Когда сначала рынок рухнул вместе с рублем, а затем слабость национальной валюты обеспечила рекордные финансовые результаты экспортеров (в рублях), снижение себестоимости относительно конкурентов и т.д. В результате через некоторое время рынок полностью отыграл все снижение.

Что касается фактора коронавируса, то здесь пока по-прежнему не наблюдается устойчивого снижения числа новых заболевших. Тем не менее, в относительном выражении экспоненциального ускорения нет. В то же время в Китае количество заразившихся снижается, ряд предприятий возобновляют работу. Президент Южной Кореи, которая является вторым по размеру очагом после КНР, заявил, что эпидемия коронавируса пошла на спад. То есть в целом появляются признаки стабилизации ситуации и последующего восстановления производственной и потребительской активности.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские биржи после нашего закрытия в пятницу снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 2,5%, нефть Brent отскакивает на 7,3%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти ниже уровня закрытия пятницы, более чем на 5%.