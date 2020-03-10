Утренний обвал цен нефти в понедельник составлял около порядка 30%. Это стало рекордным дневным падением за всю историю. Цены европейского сорта Брент заглядывали ниже 32 долларов за баррель. В течение дня цены немного приподнялись от рекордных минимумов, отыграв примерно треть понесенных потерь. Но и после того на закрытии торгов было зафиксировано 20 процентное снижение цены.

Гремучая смесь обвала цен была создана в конце прошлой недели, которая завершилась решением России не продлевать сделку ОПЕК+ о дальнейших сокращениях добычи. Намечавшееся от ОПЕК новое сокращение добычи еще на 1,5 Мб/д не состоялось. (Предполагалось, что ОПЕК сократит добычу на 1 Мб/д, СА планировала сократить добычу до 9 Мб/д. Россия с остальными странами вне ОПЕК должна была сократить добычу на 0,5 Мб/д). Москва отвергла это предложение, заявив, что готова лишь продлить существующие сокращения ОПЕК+ на 2,1 Мб/д. Но в ответ ОПЕК отказалась продлевать существующее соглашение о сдерживании добычи, которое заканчивается в конце марта 2020. Это стало последней соломинкой для разрушения стабильности рынка.

После несостоявшейся сделки Саудовская Аравия начала активную игру на понижение. Уже на выходные стало известно о рекордных скидках, которые Саудовская Аравия стала предоставлять своим покупателям. Покупателям Азии скидки цены нефти от СА доходили до $6, для США до $7, а для западной Европы и вовсе до $8 за баррель. СМИ со ссылками на источники в саудовской нефтяной отрасли сообщили о планах СА нарастить добычу до 11 Мб/д, а в перспективе — и до 12 Мб/д. С учетом февральской добычи СА в 9,7 Мб/д речь идет о повышении на 13–23%. Аналогичным образом будут действовать и другие недавние партнеры по сделке. В том числе можно ждать небольшого подрастания добычи в России. Например, Bloomberg сообщает о планах Роснефти с 1 апреля увеличить добычу на 0,3 Мб/д.

Планы СА по резкому наращиванию добычи с потенциалом выхода на новые максимальные уровни (а также планы по росту добычи и других добывающих стран) сильно разбалансировали рынок. Самое печальное в том, что разлад между партнерами ОПЕК+ случился в период сильного проседания спроса в связи с наступлением коронавируса. В результате роста эпидемии весьма активным стало снижение спроса на нефтепродукты на транспорте, а особенно в авиации. По прогнозам, спрос будет сокращаться и далее. МЭА в понедельник понизило свой прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2020 года в базовом сценарии на 0,09 Мб/д, а в пессимистичном — на 0,73 Мб/д. Впервые с 2009 года ожидается годовое снижение спроса на нефть. При этом в первом квартале МЭА оценивает падение спроса на 2,5 Мб/д. В результате роста предложения и снижения спроса по оценкам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола возникающий переизбыток предложения нефти на мировом рынке в первом квартале может составить 3,5 Мб/д.

Произошедшие события и возникшие неблагоприятные перспективы свалили цены нефти в жесткий штопор. Можно по-разному оценивать произошедшие события и взвешивать потери и приобретения разных сторон и тут есть много нюансов. Но очевидными являются потери стран ОПЕК+ из-за падения цен нефти. Теперь противостояние на рынке приобретет другие формы, и борьба пойдет за вытеснение с рынка конкурентов с высокой себестоимостью добычи. По-видимому, расчет разрушителей соглашения основан на предположениях, что это будут не они, а их конкуренты. В первую очередь, по аналогии с ситуацией 2014 года, ставится вопрос о динамике добычи нефти в США. Напомним, что с 2016 года, пока действовало нефтяное соглашение ОПЕК+ об ограничениях добычи, по сути, США единственные, кто сумел значительно нарастить добычу. Добыча нефти и сжиженного конденсата выросла у них с 8,5 до 13,5 Мб/д. По задумкам именно эти цифры должны в первую очередь пойти на спад. Но тут есть много вопросов.

А острие конкурентной борьбы будет скальпелем резать жирок у всех нефтедобытчиков. В России снижение цен нефти вызывает панические настроения на рынке и в начале недели приводит к обвалу рубля и фондового рынка. Рублевые цены могут потерять порядка 10 процентов. За счет снижения и падения рубля без искусственных поддержек индекс РТС в моменте может потерять до трети своего веса. Падение цен будет корректировать развитие нефтяной отрасли страны и всего государства. Неровно будет дышать экономика и бюджеты не только в России. Так, в СА бюджет был сбалансирован при ценах порядка 80 долларов за баррель, и на волне снижения цен нефти быстро влетит в дефицит и сопутствующие проблемы. Да и у других экспортеров тоже резко возрастут проблемы. Ирак, Ангола, Нигерия испытают серьезные трудности со стабильностью экономики, а в Венесуэле и Ливии можно ждать резкого обострения уже и без того очень острых проблем. А вот импортеры смогут вздохнуть немного свободнее. Наибольший выигрыш от снижения цен получат экономики Китая и Европы. Но и их затронет растущий вал нестабильности рынков.

На этой неделе начинается новый сезон многосерийного сериала о нефти, и сегодня будет самая интересная серия этого сезона. Будем оставаться активными наблюдателями урагана событий. Помним, что кризис это не только угрозы но и новые открывающиеся возможности. Резкое снижение цен нефти может предоставить инвесторам интересные возможности для покупки подешевевших активов.