Индекс-провайдер MSCI объявил результаты промежуточной ребалансировки индекса Russia 10/40. Все изменения вступили в силу в понедельник 9 марта.

Поводом для ребалансировки послужило то, что вес GMKN превысил установленный порог в 10%, в связи с чем вес бумаги был понижен на —100 бп, до 9,13%. Также отметим снижение веса POLY (-36 бп, до 4,56%), MBT (-26 бп, до 4,56%) и PLZL (-24 бп, до 4,56%). В то же время повышен вес GAZP (+57 бп, до 9,13%), IRAO (+37 бп, до 4,41%), ALRS (+34 бп, до 4,03%), CHMF (+32 бп, до 3,74%), NLMK (+27 бп, до 3,17%) и MOEX (+23 бп, до 2,75%).

У нас нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40, и поэтому не ожидаем, что ребалансировка приведет к каким-либо оттокам или притокам. Данный индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно-управляемыми европейскими фондам. Соответственно, вес в портфелях акций, чей вес в индексе был повышен, может оказаться ниже, чем в бенчмарк-индексе, и наоборот.