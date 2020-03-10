У сланцевых компаний США могут быть серьезные финансовые проблемы уже очень скоро
На нефтяном рынке началась ценовая война. Саудиты, Россия, Ирак заявили об увеличении добычи, причем существенном и о больших дисконтах для потребителей. Очевидно, что тема не на месяц или два. Таргетируют основные игроки конкурентов из-за океана, у сланцевых компаний США могут быть серьезные финансовые проблемы уже очень скоро.
Рубль сглаживает негативный эффект от падения нефти для наших экспортеров. ЦБ и Минфин хотят держать ситуацию под контролем, меняют ход исполнения бюджетного правила, предлагают механизмы по увеличению валютной ликвидности. Пока это удается. Вряд ли рубль быстро вернется в диапазон 65-67 к доллару. Скорее всего, тема ослабления рубля будет актуальна не один квартал. Целевые уровни к доллару США 75 и 80.
Эпидемия коронавируса стала значимым фактором, влияющим на состояние мировой экономики: ожидания замедления переросли в ожидания рецессии. Это негативно повлияло на оценки глобальных компаний и привело к падению основных фондовых индексов. Монетарные власти всеми силами стараются поддержать ситуацию, но это только увеличивает нестабильность и волатильность. Если в Китае эпидемия идет на спад, то в Европе и США мы наблюдаем только начало процесса. Думаю, что неприятные сюрпризы еще впереди.
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