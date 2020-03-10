Россия в пятницу отказалась поддержать сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК. После этого котировки нефти на бирже значительно просели — до отметки 30 долларов за баррель.

Что происходит

Для ОПЕК важна высокая цена на нефть для поддержания расходов бюджета. Для России комфортна цена почти в два раза ниже, так как бюджетное правило нивелирует эффект от цен выше 43 долл./барр. — эти доходы идут в стабфонд. Учитывая высокий уровень золотовалютных резервов, накопленных за предыдущие годы, а также объем средств в госфондах, бюджет РФ может выдержать низкие цены более продолжительное время.

Для российских нефтедобывающих компаний себестоимость добычи нефти — ниже 30 долл./барр. Для большинства компаний, занимающихся сланцевой добычей в США, цена ниже 50 долларов в долгосрочной перспективе невыгодна. Однако многие сланцевые компании хеджируют краткосрочные риски снижения цен. Логика выхода из сделки для России в увеличении доли рынка.

В том случае, если страны ОПЕК будут следовать намерениям по увеличению добычи, то мировые цены на нефть будут находиться под давлением. Тем не менее, мы считаем, что ситуация с ценами на нефть управляемая – снижение негативно влияет на ценообразование акций нефтяных компаний, но одновременно с этим дает хороший импульс для мировой экономики, которая находится в ситуации краткосрочного производственного шока из-за коронавируса. Стабилизация спроса может вернуть котировки на более устойчивый уровень 40 долл./барр. в течение нескольких месяцев, комфортный для экономики России. В таком случае среднесрочные значения курса рубля останутся близко к уровням, которые были до этих событий.

В ближайшее время возможна высокая волатильность в паре рубль-доллар. Котировки российских акций также останутся под давлением, прежде всего в нефтяном секторе. Тем не менее, снижение в акциях будет частично компенсировано текущим ослаблением рубля.

Рыночные перспективы

Снижение цен на энергоресурсы, которые во всем мире являются одной из весомых составляющих цены любого товара, ведет к потенциалу снижения затрат на производство такого товара, а следовательно, снижение цен на энергоносители позволяет компаниям нарастить объемы производства, инвестировать дополнительные доходы в развитие технологий, а владельцам акций ожидать хороших дивидендов.

В то же время на фоне потенциального роста производства и увеличения объема предложения товаров инфляционные ожидания начинают снижаться, напрямую влияя на ожидания относительно уровня процентных ставок. Чем ниже процентные ставки, тем более охотно компании выходят на долговой рынок, предпочитая занимать деньги, выпуская облигации, более активно выкупают на бирже свои акции. Такая ситуация постепенно приводит к снижению процентных ставок не только по банковским депозитам для физических лиц, но и кредитам.

Рост потребительского спроса ведет к ожиданию хороших финансовых результатов компаний производителей. Хорошие финансовые результаты укрепляют уверенность рынков в способности этих компаний не только платить высокие дивиденды на акцию, но и своевременно обслуживать все необходимые выплаты по облигациям.