По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 4,94%, закрывшись на отметке 2882,23 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 4,89%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 5,05%. Индекс волатильности CBOE Volatility Index (VIX), индикатор страха, упал ниже 50 пунктов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 0,75%. Доходность 10-летних облигаций Германии составила −0,79%.

Поводом для оптимизма послужили обещания администрации Белого дома оказать поддержку наиболее пострадавшим от последствий коронавируса отраслям экономики, в частности, авиационной и круизной индустриям. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что он предпримет серьезные шаги, чтобы развеять опасения рынка, попросив Конгресс о пакете фискальных стимулов, который включал бы снижение налога на заработную плату. И хотя заокеанские бенчмарки нашли в себе силы оттолкнуться от границы «медвежьего» рынка, это вовсе не означает отмену высокой волатильности в ближайшее время.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 13,42% и закрылись на отметке $37,82. Сейчас рынок бурно обсуждает отказ России поддержать решение ОПЕК+ и угрозы Саудовской Аравии резко нарастить добычу, но все-таки надеется, что Москва и Эр-Рияд вновь сядут за стол переговоров. Однако позитивная динамика по большей части была обусловлена закрытием коротких позиций после сильнейшего падения накануне, которое было максимальным со времен войны в Персидском заливе 1991 года. И на данном этапе игрокам понадобится еще какое-то время, чтобы оценить ситуацию и дальнейшие перспективы ценообразования черного золота.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи упал на 8,11%, закрывшись на отметке 2498,94 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2480 и 2450 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2600—2660 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 107000 и 1085000 пунктов. Сопротивление — 118500—120000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 71,48, потеряв 4,24% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70,90 и 70. Сопротивления — 72,15 и 73.