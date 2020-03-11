Во вторник высоколиквидные бумаги открылись в минусе – трейдеры учли в котировках ухудшение внешнего фона, произошедшее в понедельник, который в РФ был выходным. Развал сделки ОПЕК+ и последовавшее падение цен на нефть негативно отразились на капитализации нефтегазовых компаний. В итоге Татнефть (TATN) подешевела на 19.5%, Лукойл (LKOH) — на 18.6%, Роснефть (ROSN) – на 16.9%, Газпром нефть (SIBN) – на 13.6%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 13.6%. Тем временем роль «защитных» бумаг по-прежнему исполняют акции Полюса (PLZL, +5.6%), кроме того, в списке подорожавших оказались акции Северстали (CHMF, +2.5%).

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подешевели на 11.9%, Россетей (RSTI) – на 11.7%, РусГидро (HYDR) – на 11.3%, Таттелекома (TTLK) – на 11.2%.

Фондовые индексы США повысились в среднем почти на 5%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается некоторое снижение.

Сегодня в начале торгов спрос на рынке акций, вероятно, останется под давлением из-за неопределенности в отношении глобальной экономики. Обещание президента США объявить пакет мер поддержки экономики (включая, возможно, снижение налогов для занятых) вызвало некоторый оптимизм на американском фондовом рынке во вторник, но пока не было выполнено (президент не появился на вечерней пресс-конференции). Индикаторы волатильности остаются на повышенных уровнях. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что ожидает технической рецессии в Австралии к июню.

На валютном рынке в начале торгов не исключено повышение по паре доллар-рубль, но снижение готовности к принятию риска отчасти компенсируется ослаблением доллара США к корзине мировых валют (индекс доллара DXY находится примерно на 4% ниже максимума, зафиксированного 20 февраля текущего года).